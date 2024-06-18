金庸武俠世界劇評｜劇情聚焦射雕英雄傳　省略支線故事節奏更明快

17號晚上，《金庸武俠世界》就要播出了。2024年是金庸誕辰100周年，從年初開始，懷念的文章、報導就絡繹不絕。但似《金庸武俠世界》這般體量的項目，還是今年第一次。



雖然中影在其官方公眾號「中國電影」上曾發文稱，徐克執導的《射雕英雄傳：俠之大者》有望今年上映，但從目前的態勢來看，影片暑期檔與觀眾見面的機率不大。

雖然劇集名為《金庸武俠世界》，但劇情講的主要是《射雕英雄傳》的故事。（《金庸武俠世界》劇照）

雖然劇集名為《金庸武俠世界》，但劇情講的主要是《射雕英雄傳》的故事。（《金庸武俠世界》劇照）

雖然劇集名為《金庸武俠世界》，但劇情講的主要是《射雕英雄傳》的故事。（《金庸武俠世界》劇照）

雖然劇集名為《金庸武俠世界》，但劇情講的主要是《射雕英雄傳》的故事。（《金庸武俠世界》劇照）

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雖然劇集名為《金庸武俠世界》，但劇情講的主要是《射雕英雄傳》的故事。最早登陸螢屏的《鐵血丹心》，更是沿襲了83版《射雕》第一部的名字。83版《射雕》共59集，分《鐵血丹心》、《東邪西毒》、《華山論劍》3部。《金庸武俠世界》5個單元，分別是《鐵血丹心》、《東邪西毒》、《南帝北丐》、《華山論劍》和《九陰真經》。

只不過，83版《射雕》3個單元的故事，以郭靖黃蓉為主角順序發展；而《金庸武俠世界》的5個單元，各有各的故事脈絡。

這也是《金庸武俠世界》與過往金庸劇的最大不同，它採取的是一種Marvel拍法。Marvel拍《復仇者聯盟》（The Avengers）前，先拍了《鐵甲奇俠1、2》（Iron Man）、《雷神奇俠》（Thor）、《美國隊長》（Captain America），《復仇者聯盟》爆紅之後，又拆分出諸多超級英雄個人電影。

這也是《金庸武俠世界》與過往金庸劇的最大不同，它採取的是一種Marvel拍法。（《復仇者聯盟》電影劇照）

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《金庸武俠世界》同樣如此，《鐵血丹心》將鏡頭對準了大家熟悉的郭靖、黃蓉，剩下四個單元，則為黃藥師、歐陽鋒、段智興、洪七公、王重陽、梅超風等書中的配角分別作傳。編劇在不破壞《射雕英雄傳》主基調的前提下，有了更廣闊的發揮空間。

01

我們能從官微放出的預告片裡，猜測《金庸武俠世界》的故事脈絡。《鐵血丹心》不消多說，這是出品方耀客傳媒打出的安全牌，必然要做到：

大事不虛、小事不拘

別忘了，金庸劇是最容易被觀眾罵魔改的。

如果將《鐵血丹心》簡單理解成對原著的照本宣科，也不儘然。導演楊磊提到，《鐵血丹心》中「少年感更強一些」，劇集開機時演郭靖的此沙26歲，包上恩21歲，年齡上都不違和。

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《鐵血丹心》去掉了很多支線文戲，「三句話就開打」。這一改編思路，契合了短視頻時代的受眾審美。前期的打戲實打實拍，硬橋硬馬；中後期郭靖學會內功，則以意識空間的形式表現。

《東邪西毒》、《南帝北丐》、《華山論劍》、《九陰真經》如何改編，眾說紛紜。但從預告片來看，至少有兩個原創角色——《東邪西毒》單元的耽敏（羅秋韻 飾）和《南帝北丐》單元的依火（哈妮克孜 飾）。與南帝關係更密切的瑛姑，倒是未曾出場。不過也可以理解，畢竟講述的是他們年輕時候的故事。

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看預告片，我們能理清三條關係：黃藥師（週一圍 飾）與歐陽鋒（高偉光 飾），年輕時關係密切，喝酒的鏡頭讓人想起《天龍八部》裡的蕭峰與段譽。

歐陽鋒與耽敏，不打不相識；黃藥師在歐陽鋒與馮蘅（陳都靈 飾）之間，選擇了後者。

朋友重要還是女人重要？你要想清楚。

要是擱在古龍小說裡，黃藥師會一劍殺死馮蘅，可惜這是金庸小說，被放棄的只能是歐陽鋒了。

段智興（何潤東 飾）和洪七公（明道 飾），一個君主、一個叫花子，約定好了要一起闖蕩江湖。段智興闖蕩江湖，很有可能是因為逃婚（段氏雖是帝王，但大理的權柄多數時間掌握在高氏手中，帝王逃婚也是有可能的），闖蕩江湖的過程中，段智興認識了依火，洪七公也被苗寨女子綁票，「強搶民男」。

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東邪、西毒、南帝、北丐曾經都是好朋友，只是在《九陰真經》面前，不得不撕破臉。黃藥師是為了馮蘅，洪七公是為了武林……最終群雄並起、華山論劍。梅超風搶奪《九陰真經》，是為了替家人報仇雪恨。

這麼梳理下來，《金庸武俠世界》比原著豐富多了。郭靖、黃蓉的故事一講再講，觀眾早就疲憊了。但梅超風、歐陽鋒的故事，大家還沒看夠。《鐵血丹心》打底，後面4個單元依次跟上，哪怕編劇再腦洞大開，熱度也是有保障的。

更有意思的是，在《九陰真經》裡飾演梅超風的孟子義，曾在2017版《射雕》中飾演穆念慈，之前溫婉知性，如今鬼魅妖邪，不知觀眾會不會看得恍惚。

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02

如果將新世紀以來的金庸劇次第排列的話，金庸劇其實走過了三個階段。

第一階段是2000年前後，啟幕者是張紀中製作的《笑傲江湖》。這是一次爭奪文化制高點的創作，央視也大力支持，做到了當時資源的頂配。後面的《射雕英雄傳》、《天龍八部》、《神雕俠侶》，都實現了商業營收和文化影響力兼具。

單以編劇而論，周迅版《射雕英雄傳》有蘭曉龍、張挺、史航；胡軍版《天龍八部》則有白一驄，彼時他還不是「網劇一哥」；黃曉明版《神雕俠侶》則有劉毅，他後來寫出了《戰狼2》。也就是說，早期的金庸劇，集結了內地和香港優秀的創作者。蘇有朋版《倚天屠龍記》除外，那是內地+臺灣的製作。

【圖輯】點圖放大看更多新版《倚天屠龍記》電影劇照👇👇👇

新版《倚天屠龍記》由王晶執導。（新版《倚天屠龍記》電影劇照）

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第二個階段，以2017版《射雕英雄傳》為標誌。在此之前，金庸劇歷經十年混亂期，各種魔改懸浮之作橫飛，霍建華版《笑傲江湖》，鍾漢良版《天龍八部》，陳曉版《神雕俠侶》……共同點是豆瓣評分幾乎都沒超過及格線。

這一階段，也是金庸小說影視化表現最差的時期。除了2017版《射雕》（豆瓣8分）口碑尚可，失敗之作多如牛毛。影視獨舌2019年曾撰文《武俠劇沒救了，電影能否給金庸挽尊？》可見當時市場環境之冷。

插句題外話，當時我們抱以期待的三部金庸電影——《鹿鼎記》三部曲（導演彭浩翔）、《神雕俠侶》三部曲（導演徐克）和《射雕英雄傳》三部曲（導演陳嘉上），一部也沒上。電影挽尊的計畫，失敗了。

【圖輯】點圖放大看29年前《倚天屠龍記之魔教教主》電影劇照👇👇👇

早期的金庸劇，集結了內地和香港優秀的創作者。（《倚天屠龍記之魔教教主》劇照）

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張黎導演曾想過從地緣政治的角度去拍《天龍八部》，他說，這部小說寫的是幾個文化板塊的互動，資源整合、中等收入陷阱、守成、崛起、冷戰……但受限於劇本創作之難，最終沒能落地。不過回過頭來看，不拍也是幸運的。

21世紀第2個10年，註定不是金庸劇的時代。

不論是奇幻還是仙俠劇，都能輕而易舉搶走武俠劇的風頭。那是互聯網最興盛的光景，熱錢翻滾的浪潮，席捲到各行各業。武俠劇的俠義內核被背離，武打動作也被拋棄，揮揮手就能擊退千軍萬馬，多少人願意硬橋硬馬，拼著受傷的風險，去拍真正的打戲？

翻看豆瓣金庸先生的待播影視，足有六七部之多。

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除了《金庸武俠世界》，徐克執導，肖戰、莊達菲主演的《射雕英雄傳：俠之大者》也備受期待。只不過，兩部「射雕故事」對撞，觀眾必然會對演員的演技進行對比。所謂「撞衫不可怕，誰醜誰尷尬」，不外乎如此。

佟夢實、毛曉慧主演的《神雕俠侶》，也已經在騰訊視頻的片單上放了很久了。這部劇2018年殺青，距今已有6年之久。不知何時能被抬上來。

如無意外，《金庸武俠世界》將開啟金庸影視的3.0階段。

一個十年有一個十年的金庸，算算時間也到日子了。如果這部劇能播成爆款，耀客傳媒接下來的《金庸武俠世界之神雕俠侶》想必會加大投資。金庸熱或許能再度興起。

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