陳曉繼《神鵰俠侶》7年後合體2014版郭芙　肉麻調情戲被吐嘈難頂

男星陳曉繼《神鵰俠侶》後，暌違近10年再合作當年飾演郭芙的毛曉彤。《雲襄傳》5月1日開播，兩人同步在愛奇藝線上合體直播陪網友一起追劇，《延禧攻略》富察皇后秦嵐客串演出也引發討論，一段她與陳曉兩人互探虛實，句句藏刀、招招致命的對話，讓網友燒破腦推敲，直呼該戲不止武打戲出彩，就連文戲也是如此的讓人著迷。



陳曉在直播間自我吐槽，自己在首集中爬不上樑，雙手張開要求毛曉彤拉他情節，「這已經不是武功不好的問題，連彈跳力都沒有！」相反的，毛曉彤在劇中倉皇推了陳曉一把的一幕，竟使得對方直接飛撲旁邊桌上，讓陳曉笑虧她臂力驚人，毛曉彤嬌羞駁斥，「我沒使勁好嗎！？」

【圖輯】點圖放大看更多「2014版郭芙」毛曉彤的靚相👇👇👇

+ 16

陳曉這才打圓場回應，「我主打柔弱嘛！」而毛曉彤也表示這次是她第一次演武功高強的角色，坦承《雲襄傳》打戲拍得很過癮，尤其一場在下雨天的武打戲從晚上拍到隔天早上5點半，讓陳曉驚呼，「下這麼大雨，還挖了這麼深的一個水池，竟然拍了一個大夜，怎麼堅持下來的？」

【圖輯】點圖放大看更多《雲襄傳》劇照👇👇👇

+ 13

劇中兩人聯手踏上復仇之路，為了讓毛曉彤降低殺氣，陳曉幫她買了一套氣質閨女長裙服裝。看到毛曉彤換上新衣走出房門，陳曉不禁雙眼直盯、當場看呆，還不忘吟詩作對稱讚一番，惹得毛曉彤嬌羞笑了。不過這一幕卻讓在旁邊目睹兩人調情、飾演刀客好友的劉冠麟看不下去，吐槽「你們倆真是夠了。」

【同場加映】2023古裝陸劇熱度排行TOP 9《長月燼明》羅雲熙白鹿床戲尺度超大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

延伸閱讀：

2023新北閱讀節周末登場 艾怡良、吳思賢新美館開唱

「沙丘：第二部」史詩級預告登場 新角色全亮相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】