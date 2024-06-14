玫瑰的故事｜劉亦菲主演的6部陸劇推薦：去有風的地方、神鵰俠侶…

「神仙姐姐」劉亦菲近日推出的新劇《玫瑰的故事》，合作林更新、霍建華、林一，受到眾多劇迷的喜愛！



這次為大家盤點劉亦菲的6部必追陸劇，《去有風的地方》豆瓣奪8.7高分、《夢華錄》與陳曉親到上熱搜、《神鵰俠侶》差點被瀑布沖走！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

劉亦菲必追陸劇2024：1.《玫瑰的故事》

即將開播的陸劇《玫瑰的故事》由同名小說改編，劉亦菲、林更新、霍建華、林一主演。劇情以現代職場女性為主軸，講述書香世家長大的黃亦玫，面對人生、事業、感情的分岔路所做的選擇。最特別的是她與林一這對相差12歲的CP組合，劇照竟然看起來毫無違和，讓粉絲都相當期待兩人的火花。



即將開播的陸劇《玫瑰的故事》由同名小說改編，劉亦菲、林更新、霍建華、林一主演。（《玫瑰的故事》劇照）

劇情以現代職場女性為主軸，講述書香世家長大的黃亦玫，面對人生、事業、感情的分岔路所做的選擇。（《玫瑰的故事》劇照）

劉亦菲必追陸劇2024：2.《去有風的地方》

治癒陸劇《去有風的地方》，由劉亦菲、李現主演，劇情講述在北京工作的許紅豆，因故到雲南療傷，遇見了在雲苗村振興家鄉的謝之遙，兩人逐漸墜入愛河，並相互治癒的故事。該劇獲得豆瓣評分高達8.7分，對於每個角色的描繪相當細膩，更把將現代人在職場、家庭和自我價值的掙扎，完美體現在螢幕上，讓觀眾超有同感！



治癒陸劇《去有風的地方》，由劉亦菲、李現主演，劇情講述在北京工作的許紅豆，因故到雲南療傷。（《去有風的地方》劇照）

遇見了在雲苗村振興家鄉的謝之遙，兩人逐漸墜入愛河，並相互治癒的故事。（《去有風的地方》劇照）

劉亦菲必追陸劇2024：3.《夢華錄》

《夢華錄》由關漢卿雜劇《趙盼兒風月救風塵》改編，劉亦菲、陳曉主演。劇情講述趙盼兒遭背叛後自立自強，直到遇見了皇城司指揮使顧千帆，逐漸融化趙盼兒的內心，並互生情愫。這部劇除了讓劉亦菲演技再創巔峰，和陳曉的「纏綿吻」更是掛上陸網熱搜，兩人實在太甜了！



《夢華錄》由關漢卿雜劇《趙盼兒風月救風塵》改編，劉亦菲、陳曉主演。（《夢華錄》劇照）

劇情講述趙盼兒遭背叛後自立自強，直到遇見了皇城司指揮使顧千帆，逐漸融化趙盼兒的內心，並互生情愫。（《夢華錄》劇照）

劉亦菲必追陸劇2024：4.《神鵰俠侶》

《神鵰俠侶》由同名金庸小說改編，劉亦菲、黃曉明主演。劇中劉亦菲清新脫俗的模樣，完美詮釋了小龍女的角色，更有傳聞她是金庸本人欽點的小龍女。過去黃曉明曾在訪談節目上分享，與劉亦菲出演《神鵰俠侶》的插曲，當時他們在九寨溝的瀑布拍攝，劉亦菲因水太湍急一不小心掉進瀑布，幸虧黃曉明和工作人員反應快把她從瀑布中拉上來，才沒有造成太大的傷害。



《神鵰俠侶》由同名金庸小說改編，劉亦菲、黃曉明主演。（《神鵰俠侶》劇照）

劇中劉亦菲清新脫俗的模樣，完美詮釋了小龍女的角色，更有傳聞她是金庸本人欽點的小龍女。（《神鵰俠侶》劇照）

劉亦菲必追陸劇2024：5.《仙劍奇俠傳》

《仙劍奇俠傳》於2005年播出，由胡歌、劉亦菲主演，配角由劉品言、彭于晏等演員所飾演。該劇一上架就因為高度還原人氣電玩《仙劍奇俠傳》，收穫極高的人氣，再加上胡歌與劉亦菲角色還原度高，成為了仙劍系列最經典的作品，也是許多劇迷最喜歡的一部。



《仙劍奇俠傳》於2005年播出，由胡歌、劉亦菲主演，配角由劉品言、彭于晏等演員所飾演。（《仙劍奇俠傳》劇照）

該劇一上架就因為高度還原人氣電玩《仙劍奇俠傳》，收穫極高的人氣。（《仙劍奇俠傳》劇照）

劉亦菲必追陸劇2024：6.《一曲三笙》

《一曲三笙》改編自漫畫《南煙齋筆錄》，由劉亦菲、井柏然主演。劇中以清末民初為背景，講述南煙齋的老板娘陸曼笙，意外遇見愛國青年葉申，兩人從互相討厭，逐漸培養出感情，最後排除萬難陪伴在彼此身邊。而這部劇在開拍後風波不斷，先是劇方不合理的將原先40集硬注水變成70集，再來是主演之一的趙立新捲入風波，導致該劇於2018年拍攝完畢至今尚未播出。



《一曲三笙》改編自漫畫《南煙齋筆錄》，由劉亦菲、井柏然主演。（《一曲三笙》劇照）

劇中以清末民初為背景，講述南煙齋的老板娘陸曼笙，意外遇見愛國青年葉申，兩人從互相討厭，逐漸培養出感情，最後排除萬難陪伴在彼此身邊。（《一曲三笙》劇照）

延伸閱讀：

PRADA、BV新包都被說像「愛馬仕Lindy」！「這2色」根本是大象灰、金棕色翻版

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】