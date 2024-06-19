34歲男星被爆醉駕「與遊覽車發生碰撞」一原因恐連累圈中女友

王柏傑18日因醉駕與遊覽車發生碰撞，遭依公共危險罪嫌移送法辦。士林地檢署漏夜複訊後，諭令5萬元（台幣、下同）交保候傳。而當時他開的車是女友謝欣穎的，因此謝欣穎可能也將會受罰。



王柏傑18日因醉駕與遊覽車發生碰撞，遭依公共危險罪嫌移送法辦。（IG@pochiehwang）

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當時王柏傑開的車是女友謝欣穎的，因此謝欣穎可能也將會受罰。（IG@nikki_hsieh）

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據「三立新聞網」報導，謝欣穎方面尚未回應有關王柏傑醉駕事件，但王柏傑當時開的車是屬於謝欣穎的，而依照道路交通管理處罰條例第35條第9項，醉駕除了會吊扣汽車牌照二年外，第7項更規定汽車所有人，如果明知駕駛人有醉駕情況而予禁止駕駛者，也將會處新臺幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰，所以身為車主的謝欣穎恐將連帶受罰。

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