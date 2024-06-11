48歲爆肌男星極慳家「冬天捨不得開暖氣」卻遇投資陷阱被詐騙

韓國知名綜藝《Running Man》中的OG成員金鐘國（Kim Jong-kook）日前在另一檔節目上爆出自己曾遭遇投資詐騙，甚至曝光了驚人的損失金額，引起網友們的熱烈關注。令人意外的是，這位平日裡一向對使用錢財非常謹慎、以「能省則省」著稱的節儉人士，竟也遇到如此慘痛的經歷，這次的事件也對他產生了極大影響...



瞭解金鐘國的粉絲都知道，他是一位節約人士！《Running Man》的另一位 OG 成員 Haha 也曾爆料，在冬天的時候，金鐘國為了省錢捨不得開暖氣。全員到他家拜訪時，他表示自己這是時隔兩年才第一次打開屋內的空調。最搞笑的是，前成員全昭旻因為抽了兩次的紙巾，還被金鐘國訓斥。至於他如此節儉的原因，金鐘國曾在節目中解釋：「省錢是為了讓以後的老婆和孩子花。」但他的舉動已經讓粉絲嚴重懷疑，這不像是省錢更像是另類的「摳門」境界。

金鐘國日前在節目上爆出自己曾遭遇投資詐騙。（IG@kjk76）

金鐘國為了省錢捨不得開暖氣。（IG@kjk76）

金鐘國曾在節目中解釋：「省錢是為了讓以後的老婆和孩子花。」（IG@kjk76）

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在SBS綜藝播出的節目《我家的熊孩子》中，金鐘國再次展示了他的節儉態度，他表示生活中不太需要用濕紙巾，夏天不用打開空調只用風扇睡覺也很舒服。談到金錢觀念時，他們也聊到了經常會收到有關借錢、邀請投資的訊息，金鐘國也被問：有沒有遇過詐騙，沒想到他卻坦率的回答：「被騙很多次...」

金鐘國透露，過去他身邊的人總是勸他理財，於是他也投入了不少錢財進行投資，但沒想到卻遭遇詐騙，最後錢也拿不回來：「身邊的人總是勸我投資理財，經過一番考慮，我投入了幾十億（韓元），但卻被騙了。我以為很安全，但事實並非如此。從那以後，我決定如果不是自己賺的錢，就不要去關注。」此外，他還表示其實有許多朋友都會聯繫向他借錢，但他媽媽卻告誡要抱著「不打算把錢拿回來」的想法，再把錢借給別人。

萬萬沒想到原來金鐘國「能省則省」的背後，竟然是有原因的，或許是他之前的經歷，讓他養成了「節約」、「省錢」的這種習慣吧。

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