46歲男藝人硬闖電視台下跪：我已經說了800次，那具女屍不是我媽
撰文：中天新聞網
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台灣藝人唐治平昨（19）日突然出現在三立電視台門口，並在門口跪下，隨後迅速衝進電視台內，此舉引發外界高度關注。
藝人唐治平的母親本月3日被發現陳屍住家社區頂樓，但唐治平始終堅決否認那是自己的母親，拒絕簽署文件領回遺體，導致遺體被存放在殯儀館冰櫃超過14天，連祭拜的牌位都沒有設置。
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唐治平在領取相驗屍體證明書時，表示根據衣服顏色及風格不符、母親腳很細等原因，強調：
我看到就不是我母親，我怎麼會是死者家屬？
他甚至表示，如果母親失蹤一個月，將不排除報警處理。
根據最新消息，唐治平昨日晚間突然出現在三立電視台門口，並在門口跪下，不爽被逼認屍，強調母親只是失蹤而已，唐治平說：
我已經說了800次，那具女屍不是我媽！
同時唐治平也希望能給他一個工作的機會。
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