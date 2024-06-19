美女網紅「暗巷壁咚激吻」纏綿過程全被直擊　對手竟是這男星

擁有近4萬粉絲的網拍模特兒寶妮Bonny，近日被週刊拍到竟和一名男子在暗巷壁咚式激吻，兩人纏綿偷歡全被直擊，而男友的身分曝光竟是男星，曾坦承交往過11任女友！



據《CTWANT》報導，身著大紅色削肩上衣險露出側乳的寶妮，上月6日晚上被目擊和一名男子在新北某校園附近暗巷抽菸，兩人吞雲吐霧一番後，突然間天雷勾動地火，接著寶妮雙手勾住男方脖子，嘴更大方湊了上去，兩人就這樣在暗巷中激吻纏綿，寶妮還將身體完全貼在對方身上。

擁有近4萬粉絲的網拍模特兒寶妮Bonny，近日被週刊拍到竟和一名男子在暗巷壁咚式激吻。（IG@bonny.zz）

Bonny寶妮纏綿偷歡全被直擊。（IG@bonny.zz）

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原來寶妮纏綿的對象，是曾經坦承交往過11任女友的男星黃號，當天是黃號到致理科技大學演出，女方甜蜜陪伴還把握空檔偷歡。當晚8點多演出結束後，黃號和寶妮回到北市大安區一大型社區。事實上，黃號早已在粉絲面前認了女友寶妮，不僅把女友寵物貓名寫進新歌，更邀寶妮和貓咪一起入鏡拍攝。

原來寶妮纏綿的對象，是曾經坦承交往過11任女友的男星黃號（IG@huanghaoooo）

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