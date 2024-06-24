22歲新晉男神淚揭校園欺凌慘痛經歷　每日被勒索更遭拖入廁所打

22歲陸劇男神王星越在《墨雨雲間》飾演腹黑肅國公「蕭蘅」，與吳謹言搭檔演CP爆紅，臉蛋俊俏的王星越性格開朗，沒想到在中學時是校園欺凌的受害者。



近日王星越在《五十公里桃花塢》淚揭父母因此失和，哭到泣不成聲。

王星越遭惡霸勒索，付不出錢被打。（WeTV截圖）

王星越因校園霸凌黯然轉學。（WeTV截圖）

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王星越中學遭惡霸討錢，天天勒索10元（人民幣），有一天王星越不給，被惡霸叫到廁所：

圍了很多人喔，咣咣給我大耳光。

星越後來黯然轉學，到了高中惡夢重演，王星越又受欺負被打，驚動家長到學校，爸爸問

你在外面受那麼多委屈，為什麼不跟家裡說？

王星越跟爸爸說，媽媽在中學的時候告訴他：

你不要惹別人，你不要鬧事，這是最好的方式。

王星越也替媽媽緩頰，強調媽媽不是懦弱，只是希望「一切事情從簡，不要有太多矛盾發生」，結果爸爸認為是媽媽教錯，兩人大吵一架。

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王星越很自責讓父母起口角，不過他記得爸爸當時告訴他：「誰在外面欺負你，你就打回去，不管怎麼樣，有爸爸在這兒。」講到這裡他哭到停不下來，一度無法說話，眼眶整個泛紅，接著才哽咽：

就那一句話，其實當下挺觸動的，很難受的那一刻。

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