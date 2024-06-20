墨雨雲間｜王星越執三攤爆紅變男神！網傳兩大藝人拒演　于正回應

吳謹言主演新劇《墨雨雲間》持續熱播，該劇卡司包括湯鎮業、劉雪華、陳喬恩等知名演員，飾演男主角「肅國公」的王星越則是製作人于正旗下藝人，也隨該劇爆紅。



而近期陸網卻傳出「肅國公」一角其實遭2位男神拒絕過，對傳聞，于正親自闢謠。

網傳男星張雲龍為了《狐妖小紅娘竹業篇》而推了《墨雨雲間》，曾舜晞則是被傳聽了粉絲意見，覺得角色不亮眼而拒絕了，但雙粉絲都為偶像駁斥傳聞，表示張雲龍無深度接觸，曾舜晞則已有新劇《臨江仙》拍攝中，且該劇也是于正的劇。

網傳男星張雲龍為了《狐妖小紅娘竹業篇》而推了《墨雨雲間》。(微博＠張雲龍)

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曾舜晞則是被傳聽了粉絲意見，覺得角色不亮眼而拒絕了。（微博@曾舜晞）

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而于正19日早晨也親自發文回應「拒演傳聞」，直言：

首先你們想，以我的性格，要是拒演我的戲，放我鴿子，我怎麽可能再合作？不可能吧！所以這個謠言就不攻自破了。

于正文中未直接點名，不過他表示透露一位顯然有合作，另一位屬於關係不錯的朋友，也在謀求合作中，為2人闢謠。于正也坦言，有演員確實因為其他戲要拍，無法參加而放棄，但他認為一切都是最好的安排，無需去深究誰拒演。

于正19日早晨也親自發文回應「拒演傳聞」。（截圖）

于正也談到《墨雨雲間》的選角幕後，坦言定角太難，有過拍了幾場後突然換人，重拍更是家常便飯，只要不合意就再來，就算場景都拆了也重建，但他表示一切都值得，感謝劇粉的喜愛，也呼籲大家享受戲劇，勿信謠言，以免傷及無辜。

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