30歲男歌手香港Go Park開騷「被海量胸圍淹沒」IG大曬「戰利品」
撰文：ETtoday
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歌手婁峻碩是團體五堅情成員之一，22號他在香港舉辦個人演唱會，事後更透過社群分享，自己收到大量女性內衣的影片，引發網友好奇後續會如何處理這些內衣。為此，女友焦凡凡也代男友給出解答，留言曝光後立刻吸引網友朝聖。
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透過婁峻碩在社群分享的照片及影片可見到，他坐在一張椅子上，身上掛滿多件紅色和粉色的女性內衣，用右手高舉一件紅色胸罩，擺出驚訝又搞怪的表情，彷彿在向鏡頭展示這些內衣。他在文中寫道：
Hope you guys enjoyed the night in Hong Kong（希望你們在香港的夜晚過得愉快）
有網友透過threads轉發這篇貼文，表示自己很好奇婁峻碩在收到大量的內衣後，接下來會怎麼處理。為此，女友焦凡凡在看到貼文及照片後，驚喜現身留言區出賣男友：
都帶回花蓮收藏
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焦凡凡更附上一個偷笑的表情符號。留言一出，讓其他網友紛紛表示：
「笑死」
「老家直接變內衣倉庫」。
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