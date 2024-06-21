35歲醉駕男星黑歷史爆光　圈中舊愛疑難忍「一星期飲4日」提分手

男星王柏傑（18日下午發生車禍，自駕擦撞一輛遊覽車，警方查出王柏傑酒測值達0.44毫克，依公共危險罪將他送辦。他今日凌晨已經以五萬元交保，並向社會大眾致歉，解釋酒是前一晚和女友謝欣穎一起看球賽時喝的。然而，這次事件不僅導致他代言遭到撤換、北影頒獎人資格被取消，過去的一些黑歷史也被挖出。



網友發現，與王柏傑有過一段情的柯佳嬿，多年前曾在節目中爆料前男友一個星期喝4天酒，讓她感到心累，如今王柏傑醉駕，再次讓人聯想到柯佳嬿所指的可能就是他。

柯佳嬿2015年在《康熙來了》節目中透露，前任每週喝酒4天。（instagram@alicekochiayen）

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柯佳嬿2015年在《康熙來了》節目中透露，前任每週喝酒4天，不僅需要照顧，甚至要人攙扶，兩人多次溝通未果，讓她感到對方「非常幼稚」。

王柏傑（IG@pochiehwang）

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事實上，柯佳嬿曾與王柏傑有過2年戀情，但因王柏傑頻繁因酒失控，最終導致柯佳嬿提出分手。如今，王柏傑再次因醉駕惹事，網友紛紛表示：

「應該是王柏傑吧……」

「好心疼謝欣穎」

「很喜歡謝欣穎，但看到她兩任男友都很有問題就替她感到心疼」

「不只是太愛喝的關係，還有總是喝到需要人善後的程度」



對此，柯佳嬿日前受訪時被問到當年是不是在說王柏傑，則是婉拒回答這題。

現年35歲的王柏傑，於2008年憑藉《九降風》獲得第10屆台北電影獎最佳新演員獎，出道18年來，參演過《十月圍城》、《青田街一號》及《華燈初上》等知名作品，去年還以《疫起》奪下台北電影節影帝，以及在第60屆金馬獎首次角逐影帝獎，從亮眼新人蛻變成為影帝，演技備受肯定。然而，今（2024）年他已經兩次進入警局。

王柏傑去年還以《疫起》奪下台北電影節影帝。（《疫起》劇照０

王柏傑於2008年憑藉《九降風》獲得第10屆台北電影獎最佳新演員獎。（《九降風》劇照）

王柏傑參演過《十月圍城》、《青田街一號》及《華燈初上》等知名作品。（《青田街一號》劇照）

王柏傑參演過《十月圍城》、《青田街一號》及《華燈初上》等知名作品。（《華燈初上》劇照）

3月時，他與好友修杰楷在KTV聚會時因捲入口角發生肢體衝突，雙雙進入警局，事後澄清是誤會。而事情發生不到3個月，王柏傑再次因醉駕事件被捕，這也不是他第一次因酒誤事；他與柯佳嬿2008年合作演出戲劇《比賽開始》，進而發展出戀情，2人在2010年就宣告分手，原因是女方不滿他喝酒失控，才提出分手，王柏傑疑似心有不甘而割腕自殘，事後還因此就醫。

他與柯佳嬿2008年合作演出戲劇《比賽開始》，進而發展出戀情。（《比賽開始》劇照）

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