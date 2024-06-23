40歲男星涉性醜聞「新戲被換角」製作公司損失慘重：不排除求償！

賀軍翔上個月（5月）因涉「妨害性自主罪」住家遭警方搜查，而事發當時他主演的新戲《郵票與舒芙蕾》即傳出恐遭換角，事隔1個月，該劇製作公司「時創影業」21日突然發出聲明，指出賀軍翔不僅違背雙方合作誠信，嚴重影響公司信譽及對合作夥伴的承諾，基於上述，「時創影業」老闆賴聰筆也表示，公司損失慘重，不排除對賀軍翔提出求償。



賀軍翔之前疑似與酒店女公關發生糾紛，5月爆出住處遭警方搜索、查扣私人手機，被以強制性交列為「妨害性自主罪」被告，賀軍翔之後雖透過律師發聲明，強調自己清白，但男神形象受重挫，隨後也神隱。

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而他主演的新戲《郵票與舒芙蕾》，時創影業與公視討論後，在事發1個月後發出「確定換角」決定，聲明指出：

「賀軍翔所涉案件在本劇開鏡前即已發生，且在明知本劇演出合約對演員相關權利義務的明確條文下，仍未告知此重要資訊。此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。」



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新戲確定被換角，但賀軍翔已拍攝的戲份，造成製作公司嚴重損失，以及可能需換新演員重拍、場景所溢出的費用，目前仍無法估算，時創回應：「當務之急就是導演、主創按照進度拍攝，找到適合人選，這個最重要」，公視也表示：「尊重製作公司時創影業的決定」，至於新演員，時創表示已在談替代演員，但人選無法透露。

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