外貌神似張栢芝、陳慧琳！23歲女星擁「神級顏值」做善事人美心善
撰文：聯合新聞網
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擁有經典港星氣質的台灣新人黃靖雅（Lydia），被外界認為神似張栢芝、陳慧琳等女星，今年春天正式加入旺淂窩門娛樂，成為謝怡芬（Janet）、李霈瑜（大霈） 等女星的師妹。
現年23歲的黃靖雅，上週以2024善愛嘉年華活動大使身份，出席第三屆善愛嘉年華啟動記者會，活動現場發起「心對心 傳遞愛」的活動，邀請活動現場的人們相互擁抱七秒，藉由彼此心對心的擁抱，讓人們感受愛與關懷。
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今年小樹傳愛基金會首度推出「善愛嘉年華公益形象影片」，由活動大使黃靖雅與大溪區仁善國小的小朋友們一同參與，此次形象影片以「擁抱心運動 讓愛永續」為主軸，強調愛不分年齡、性別、族群和地域，透過黃靖雅與小朋友心對心的擁抱來傳遞愛與關懷的力量。在影片拍攝現場，黃靖雅與孩子們開心在陽光下歡樂奔跑、玩大地遊戲、一同塗鴉畫畫，而黃靖雅也分享，自己很喜歡小朋友，從小也常和父母到育幼院做志工陪伴偏鄉孩童以及弱勢兒童們，有很深的感觸。
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記者會現場，志工和黃靖雅分享身為家長的自己因忙碌而忽略了小孩也疏於陪伴，讓黃靖雅也回想自己童年時光，兩人在七秒擁抱中也紅了眼眶。
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