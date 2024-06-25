外貌神似張栢芝、陳慧琳！23歲女星擁「神級顏值」做善事人美心善

擁有經典港星氣質的台灣新人黃靖雅（Lydia），被外界認為神似張栢芝、陳慧琳等女星，今年春天正式加入旺淂窩門娛樂，成為謝怡芬（Janet）、李霈瑜（大霈） 等女星的師妹。



現年23歲的黃靖雅，上週以2024善愛嘉年華活動大使身份，出席第三屆善愛嘉年華啟動記者會，活動現場發起「心對心 傳遞愛」的活動，邀請活動現場的人們相互擁抱七秒，藉由彼此心對心的擁抱，讓人們感受愛與關懷。

黃靖雅（Lydia），被外界認為神似張栢芝、陳慧琳等女星。（IG@lydiac.huang）

黃靖雅（Lydia），被外界認為神似張栢芝、陳慧琳等女星。（IG@lydiac.huang）

【圖輯】點圖放大看更多黃靖雅IG靚相👇👇👇

+ 9

今年小樹傳愛基金會首度推出「善愛嘉年華公益形象影片」，由活動大使黃靖雅與大溪區仁善國小的小朋友們一同參與，此次形象影片以「擁抱心運動 讓愛永續」為主軸，強調愛不分年齡、性別、族群和地域，透過黃靖雅與小朋友心對心的擁抱來傳遞愛與關懷的力量。在影片拍攝現場，黃靖雅與孩子們開心在陽光下歡樂奔跑、玩大地遊戲、一同塗鴉畫畫，而黃靖雅也分享，自己很喜歡小朋友，從小也常和父母到育幼院做志工陪伴偏鄉孩童以及弱勢兒童們，有很深的感觸。

【圖輯】點圖放大看更多張栢芝初出道時的靚樣👇👇👇

張栢芝（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝（IG@cecilia_pakchi_cheung）

+ 18

記者會現場，志工和黃靖雅分享身為家長的自己因忙碌而忽略了小孩也疏於陪伴，讓黃靖雅也回想自己童年時光，兩人在七秒擁抱中也紅了眼眶。

【同場加映】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（01製圖）

+ 25

延伸閱讀：

男友涉洗錢神隱半年多 錢帥君現蹤追星張學友演唱會

李翊君不藏了！等2年有喜事「想快點」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】