張栢芝與小8歲女星同框　顏值揮低後生女　舊相證實由細靚到大

43歲張栢芝18歲就出道拍廣告，還被周星馳欽點擔任電影《喜劇之王》女主角，清秀外型讓她一炮而紅，一路紅到現在已經25年，在演藝圈仍十分活躍，前年更參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季，讓她人氣再度飆升，也演出不少戲劇作品，而她外型數十年如一日，她近日出席時尚活動，同框小8歲女星張馨予，被讚氣質與容貌完全不輸對方。



張栢芝日前出席活動，把頭髮優雅盤起，以一身白色羽毛洋裝現身，皮膚吹彈可破看不出任何皺紋、毛孔，相當逆齡，而她纖細勻稱的身材，更讓人難以相信她已經是三寶媽，顏值毫不遜色小她8歲的張馨予，更有網民挖出她舊照，驚呼「從小氣質就出眾」、「完全沒變」。

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事實上，張栢芝擁有一半英國血統，曾曬出和媽媽與弟弟們的合照，家人們五官都極為立體，顏值很高，之前曾經有網民挖出她14歲時的照片，清秀亮麗的五官即使脂粉未施仍非常亮眼，被讚「自然美足以打敗任何整容女星」、「美得太離譜。」

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