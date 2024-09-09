6部好看但被禁播的陸劇推薦：延禧攻略、如懿傳、微微一笑很傾城…

早前微博傳出某位製片人獲刑，導致劇迷們擔心楊洋、迪麗熱巴主演的陸劇《你是我的榮耀》會被下架，幸虧後來證實這名製片人只是幕後工作人員，不會影響已播出劇集。



不過也讓網友開始討論其實還有多部好看卻被內地審核禁播的陸劇，來看看下面6部你追過幾部！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.《微微一笑很傾城》

根據顧漫同名小說改編的《微微一笑很傾城》，由楊洋、鄭爽、毛曉彤、白宇等主演，劇情講述一對大學校園風雲人物——貝微微和肖奈，因為遊戲相識相知到相戀的故事。這部陸劇一播出就帶動了陸劇甜寵市場，甚至將主演楊洋、鄭爽推至頂流明星的位置，不過後來鄭爽因為稅務問題、代孕棄養等醜聞，導致她主演的陸劇全被下架，並被列為劣跡藝人。

2.《延禧攻略》

宮廷劇《延禧攻略》由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱及譚卓等人主演，講述了一名敢愛敢恨、是非分明的宮女運用自己穿天的勇氣，配合絕妙的智慧而晉昇為皇貴妃的故事，而這部戲之所以被下架處理，據說是因為故事情節與歷史不符。

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3.《如懿傳》

宮廷劇《如懿傳》由周迅、霍建華擔任主演，講述了烏拉那拉·如懿與乾隆這兩個人，從相愛相知到迷失幻滅的婚姻歷程。《如懿傳》當初和《延禧攻略》一前一後開播，所以常常被網友拿出來比較討論，而下架原因也是因為和歷史不符。

4.《太子妃升職記》

古裝劇《太子妃升職記》由張天愛、盛一倫、于朦朧、江奇霖、郭俊辰等主演，講述了一個花花公子穿越到了古代太子妃的身上，從太子妃一路順利地升職為太后的故事，因為故事設定新穎還被韓國翻拍成韓劇《哲仁王后》。有網友猜測《太子妃升職記》下架的原因是因為男穿女的題材設定，以及劇中大量激情戲導致。

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5.《山河令》

《山河令》改編自晉江作者Priest的耽美小說《天涯客》，由張哲瀚、龔俊領銜主演，劇情講述「天窗」首領周子舒為追求自由，不惜以自身生命為代價退出組織。流浪天涯、命不久矣之際的他遇上一心滅世想要報仇雪恨的「鬼谷」谷主溫客行，兩人因捲入江湖紛爭相識相知，最終成為彼此救贖的知己。《山河令》因受男主角之一的張哲瀚遭行業抵制影響，2021年8月該劇在優酷遭下架。

6.《天乩之白蛇傳說》

《天乩之白蛇傳說》由民間神話故事《白蛇傳》改編而成，由楊紫、任嘉倫、茅子俊、李曼、劉學義等人主演，講述了小白蛇白夭夭與藥師宮宮上許宣前世今生、跨越千年的愛情故事。該部劇播到一半官方就發布聲明因情節內容需要調整而暫時從平台下架，有網友猜測是因為劇情與「法海」相關，導致宗教人士抵制。

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