狐妖小紅娘月紅篇｜魏哲鳴憑來國三少爆紅　男神6部必睇陸劇推薦

大陸演員魏哲鳴24歲結婚後又離婚，人生故事堪比台灣鄉土劇，先前在《以愛為營》大談師生戀，擄獲一班粉絲的心。



近期憑藉《狐妖小紅娘月紅篇》再度爆紅，這次就來盤點6部魏哲鳴的戲劇作品，像是《19層》飾演高智商學長、《賀先生的戀戀不忘》總裁形象超級帥，保證看完一秒愛上！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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魏哲鳴必追陸劇2024《賀先生的戀戀不忘》

《賀先生的戀戀不忘》改編自漫畫《賀少的閃婚暖妻》，由魏哲鳴、胡意旋主演。劇情講述賀氏集團總裁賀喬宴，意外和溫暖的秦以悅簽下一年的契約婚姻，兩人在兒子小寶的助攻下，兩人逐漸走進彼此的心。劇中不只2人的愛情很甜，3個人的家庭生活也非常可愛，尤其是秦以悅與小寶一起背著賀喬宴吃螺獅粉的片段，太可愛了。

魏哲鳴必追陸劇2024《對你不止是喜歡》

《對你不止是喜歡》改編自同名小說，由魏哲鳴、黃日瑩主演。劇情講述新人編劇唐馨一直暗戀影視總裁唐域，卻發現唐域喜歡上自己的閨蜜，因此果斷放棄了這段感情。不過，在唐馨離開後唐域發現自己喜歡的人竟是她，兩人也就此發展了一段搞笑又超甜的感情。禁慾系總裁配上古靈精怪小編劇的設定相當可愛，整部劇更是甜度爆表，剛播出時小紅書討論度非常高。

魏哲鳴必追陸劇2024《金牌客服董董恩》

《金牌客服董董恩》由徐璐、魏哲鳴主演，講述職場金牌客服董董恩與甲方負責人樓淵，因為一場誤會，讓原先平淡的職場生活變得雞飛狗跳。在入駐甲方現場後，董董恩不僅出色展示了她金字招牌的專業素養，還在與甲方的鬥智鬥勇中，以自身魅力俘獲了樓淵的芳心。魏哲鳴飾演的霸總樓淵反差感超強，平時看起來天不怕地不怕，又超有魄力，實際上怕黑也喜歡毛茸茸的東西，讓人一不小心陷入霸總的魅力。

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魏哲鳴必追陸劇2024《以愛為營》

《以愛為營》除了主CP白鹿和王鶴棣討論度高，師生戀設定的副CP也深受網友喜歡。副CP喻游和時月，由魏哲鳴、沈羽潔主演，劇中看著時月為了爭取到自己的愛情，與喻游從疏離到開始會傳訊息聊天，最後兩人也成功墜入愛河。兩人的感情最後讓網友越看越喜歡，紛紛表示：「應該讓兩人的愛情變成主線再拍一部！」

魏哲鳴必追陸劇2024《19層》

《19層》改編自小說《地獄第19層》，由魏哲鳴、孫千主演，劇情講述大學生春雨出車禍昏迷，沒想到意外捲入一場死亡遊戲，遊戲中她遇見學長高玄，兩人憑藉極高的智商破關斬將，並擦出愛火，一同逃離這場死亡遊戲。魏哲鳴在劇中顏值、智商雙雙在線，展現出不同以往霸總形象的魅力，不少喜歡生存遊戲的粉絲都被大大圈粉。

魏哲鳴必追陸劇2024《狐妖小紅娘月紅篇》

近期開播的《狐妖小紅娘月紅篇》，魏哲鳴在劇中飾演傲來國三少，與郭曉婷飾演的塗山雅雅大炒CP，兩人無論正片還是花絮都甜度爆表，對視害羞狂笑、用指節幫忙擦眼淚、睜眼挑戰同時睜眼，粉絲紛紛懷疑兩人是不是真的戀愛了！兩人在舞蹈上天賦也十分厲害，各種手勢舞、流行舞都一起挑戰，更跳了最近爆火的晚安大小姐，完全看不膩。

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