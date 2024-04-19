7位韓國偶像減肥秘笈！TWICE志效靠爬樓梯、aespa寧寧靠1奇招送飯

「減肥」對於女藝人是一場長期的抗戰，身處競爭娛樂的韓國娛圈當然也不例外，嚴格的身材管理和飲食控制，讓偶像們時刻都不能鬆懈。



不過努力總是會有收穫，這些瘦身成功的偶像們也因此獲得了不少好評，跟著小編一起來看看有哪些「瘦身有成」代表偶像吧！

7位「瘦身有成」的韓國女偶像減肥方法曬冷！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. TWICE 志效

TWICE成員志效在參與選秀節目《SIXTEEN》時，就因長期累積的壓力而疏於體態管理，肉嘟嘟的臉蛋和身材也成了網友們的眾矢之的，成功出道後的志效靠著驚人的毅力成功瘦身，她在日常養成走路去健身房、爬樓梯並搭配普拉提等運動，在運動後可以犒賞自己一頓美味但不要太罪惡的美食，吃不完的食物不要硬吃，可以打包帶回家，持之以恆讓自己維持完美的體態。

2. TWICE SANA

同樣出身TWICE的成員SANA其實剛出道時也略帶一些嬰兒肥，不過正因為她甜甜的嗓音配上呆萌的長相，也讓她的肉肉臉成了行走的活招牌！出道後的SANA開始積極瘦身，因屬於易水腫的體質，SANA會盡量將吃晚餐的時間提前，避免睡前喝太多水，真的餓的話可以透過泡澡或是睡覺等無法進食的運動讓自己分散注意力，姐妹們也可以跟著嘗試看看！

3. IVE LIZ

提到女團身材管理話題，每每都能看IVE成員LIZ在討論名單中，由於LIZ剛出道時以一頭金髮加上身高170的完美比例被稱為人間芭比，因此當大眾看到前陣子臉型和身形略顯圓潤的她，難免會有些許疑慮，不過近日網友們紛紛發現LIZ的身形明顯變瘦，即便染了金髮後五官也仍然很立體，原來是她在訓練時會邊跑步邊唱歌，除了鍛鍊肺活量外，無形之中也消耗了許多熱量！（太有毅力了啊～～）

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4. Red Velvet Wendy

Red Velvet的Wendy出道以來也是飽受身材管理之苦，由於身高不高，上鏡會比較吃虧，因此她在減肥方法也是下了不少苦功！Wendy早起時會先用黑豆、牛奶、白菜和蘋果打成奶昔享用，並且跳一萬下跳繩來消耗熱量，中午和晚上再喝一包南瓜汁果腹並持續好一陣子。只能說偶像為了上鏡好看必須做出許多努力，姐妹們想要瘦身的話建議可以先諮詢醫生或營養師的建議再執行呦！

5. NMIXX 智佑

女團NMIXX成員出道時大多都還是尚未滿18歲的小女孩，正直發育期的少女難免在身材管理上會碰到較多困難，成員智佑正是其中之一！過去在隊內總是因為身材而被忽略掉美貌的她，其實很喜歡各類運動，平日的飲食也以黑咖啡、香蕉、番薯等幫助燃燒脂肪又有營養的食物為主，吃火鍋也會以清湯涮肉片、蔬菜等方法降低熱量攝取，長期下來也能看到智佑的身形有明顯變瘦，網友們也別對小女孩太苛刻啦～

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6. VIVIZ 嚴智

今年25歲的嚴智在16歲時以女團GFRIEND（現已解散）成員的身份出道，尚未退去嬰兒肥的臉蛋在當時看來充滿青春少女的稚嫩感，但和一旁身材高挑的和清冷長相的隊友旁邊一對比多少有點吃虧，好在嚴智後來找到適合自己的瘦身方式，那就是在餓的時候可以選擇吃「健康的零食」，補充大量蛋白質以及喝普洱茶，再搭配大量運動，保持在身心靈都暢快的心境下，讓她現在的體重和出道時相差9公斤之多！

7. aespa 寧寧

最後這位來自aespa的寧寧，讓小編非常佩服她從出道到現在的轉變！剛出道時因圓身身材加上不合適的妝造，即便已經不胖的她看起來還是沒有那麼亮眼，於是寧寧積極的上健身房，並且養成吃「好吃、健康食物」的飲食習慣，如：早上起床先補充大量水份、少吃辣和油的食物，週末時會吃蔬菜沙律和莓果乳酪搭配音樂，讓自己心情變好，再懶一點的姐妹也可以直接跟著健身教練建議的食譜吃即可！不過寧寧也特別提到，正常人沒有上鏡需求不用一次減這麼多，遵循「慢慢來，比較快」的瘦身理念才能瘦得健康又快樂！

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