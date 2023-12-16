范瑋琪淚別75歲母親IG曝追思影片 與陳建州奔赴台中舉辦追思會
撰文：聯合新聞網
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范瑋琪母親10日因病離世，昨日（15日）在台中舉辦追思會。
范范在社群發聲：「媽媽精彩的一生圓滿落幕了，謝謝所有關心媽媽、愛媽媽的家人朋友們。」並放上影日悼念。
范范的經紀公司日前回應：「范媽媽今天早上因病過世，范范和黑人（陳建州）現在處理後續相關事宜，謝謝大家關心。」范范分享影片，紀錄媽媽精彩的一生，影片最後還有小彩蛋，就是范媽媽與小S等親友高歌的畫面，她不捨地說：「媽媽一路好走，不要擔心我們，我們都會好好的，期待天家重聚。」
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范瑋琪經紀公司今天也回應：「范媽媽告別式於今天（12/15）已在台中舉辦家祭，圓滿結束。范范和黑人一家四口一同出席，謝謝大家關心。」
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