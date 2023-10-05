黑人陷性醜聞 范瑋琪忍3個月力撐老公：一家人在一起什麼都不怕
撰文：聯合新聞網
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黑人陳建州遭大牙控訴11年前性騷後，他也暫時神隱，社群更新只剩下為PLG聯盟宣傳，而老婆范范（范瑋琪）也在事隔3個多月後首發文曬全家福照，並感謝老公。
黑人陳建州捲入性騷擾風暴後，6月底時范范曾發文力挺老公是清白的，事隔3個多月，范范5日在IG發文分享了一家4口的合照，並寫道：「一家人在一起，就什麼都不害怕了！謝謝爸爸守護我們的家。」
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有不少網民為他們加油打氣，不過也有些網民則酸：「很棒，終於能走出陰影了！你們看起來很溫馨很幸福！簡直模範夫妻！完全不受外界影響。但我還是比較喜歡張紹涵。也不會忘記你們對她做過的事」、「請把小孩教育好！！不要長大像你們大人這樣很愛說謊」。
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