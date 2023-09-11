黑人陳建州陷性醜聞罕現身王力宏演唱會　同老婆范瑋琪分開坐

「黑人」陳建州被大牙指控性騷擾，事發後他神隱多時，日前他的好友王力宏在小巨蛋開唱，他和老婆范瑋琪現身包廂力挺，2人一前一後坐，王宏恩稍後也到場，和黑人坐在一起，聊天說笑得很開心。



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黑人和范范也一起送花，在花籃寫道：「創造自己全新的開始，只有一個王力宏，演唱會成功，我們，一直在。」另外徐楓和曾馨瑩坐在另一個包廂裡，徐楓也送上花籃，寫道：「蓋世英雄、演唱會成功，千千萬萬個愛你，霸王別姬出品人、湯臣集團主席徐楓祝賀。」據了解這兩天票房接近完售，顯見王力宏在台人氣依舊不錯。

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