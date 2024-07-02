神級女偶像新歌MV超性感　凌晨封街拍攝勁揼本　場景吸粉絲朝聖

BLACKPINK成員Lisa在日前公開新歌〈ROCKSTAR〉，不到一小時點閱迅速突破百萬，在網上引起熱議。MV中主要場景—曼谷唐人街也很快吸引當地粉絲前往朝聖、打卡，據悉Lisa全程參與MV製作過程，且請來的舞者也全是泰國人，透過MV讓全世界看見泰國的美好。



Lisa去年年底隨團體宣布單飛不解散後成立個人廠牌LLOUD，並加入RCA Records，成為Shakira、Britney Spears、Miley Cyrus、Avril Lavigne等人師妹。據外媒報導，Lisa團隊為拍攝〈ROCKSTAR〉MV，連三晚封街知名觀光景點唐人街耀華力路，且都在凌晨時段開拍，並補助每個店家2萬泰銖。另外也有在邦蘭普廢棄的新世界百貨拍攝MV，現在該地區有部分重啟開放使用。

BLACKPINK成員Lisa在日前公開新歌〈ROCKSTAR〉，不到一小時點閱迅速突破百萬，在網上引起熱議。（〈ROCKSTAR〉MV截圖）

BLACKPINK成員Lisa在日前公開新歌〈ROCKSTAR〉，不到一小時點閱迅速突破百萬，在網上引起熱議。（〈ROCKSTAR〉MV截圖）

BLACKPINK成員Lisa在日前公開新歌〈ROCKSTAR〉，不到一小時點閱迅速突破百萬，在網上引起熱議。（〈ROCKSTAR〉MV截圖）

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據悉，〈ROCKSTAR〉MV中的舞者還包括了變裝皇后及第三性，且都是泰國人，充分展現支持LGBTQ全體以及回櫃家鄉的心意。MV公開後，隊友Jisoo、Jennie及Rosé都不忘留言轉發替她宣傳，展現私下情誼。

Lisa去年年底隨團體宣布單飛不解散後成立個人廠牌LLOUD，並加入RCA Records。（IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK Lisa成為Shakira、Britney Spears、Miley Cyrus、Avril Lavigne等人師妹。（IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK Lisa成為Shakira、Britney Spears、Miley Cyrus、Avril Lavigne等人師妹。（IG@lalalalisa_m）

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