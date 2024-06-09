Angelababy楊穎遭大陸軟封殺 事隔9個月「官方認證」疑今年復出
撰文：TVBS新聞網
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大陸女星Angelababy（楊穎）去（2023）年因為被傳到場觀看南韓藝人Lisa的瘋馬秀演出，而被大陸官方全面封殺演藝事業，不過事隔9個月，Angelababy所主演的古裝新劇《相思令》，確定通過中國廣電局的審查，終於有望正式復出。
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由於Angelababy去年赴法國觀賞Lisa的瘋馬秀，而在陸網上引發爭議，雖然瘋馬秀官方表示Angelababy從未到場觀看，但她的微博、抖音等平台帳號，都因相關爭議影響被禁言，並被迫退出主持10年的節目《奔跑吧！兄弟》，消失在娛樂圈。
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不過日前微博有消息傳出，Angelababy與男星宋威龍所主演的網路古裝劇《相思令》，確定通過中國廣電局的審查，並且預計會在下半年正式播出，代表著大陸官方認同Angelababy可以重回螢光幕。同時她也將出席運動鞋的品牌活動，事業正慢慢步上正軌，讓許多粉絲都相當期待。
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