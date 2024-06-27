「國際知名女偶像」造型被指扮黑人涉種族歧視　網民：不是第一次

在結束BLACKPINK生涯旅程後，旗下各自團員開始自由發展，當中最受注目的Lisa也在宣布簽約SONY音樂（Sony Music Entertainment）後即將推出全新單曲〈Rockstarr〉，然而誰可曾想，近期曝光的形象照再度被網友放大檢視，質疑其存在「種族歧視」引發文化挪用熱議。



當前在社群平台 X 開始有討論Lisa全新單曲〈Rockstar〉有種族歧視嫌疑，不少網友指出她透過「Blackfishing」化妝等手段，讓自己看起來更接近非裔族裔族群。一名用戶強烈反彈表示：「這不是她首次複製黑人文化了！」致使愈來愈多網友想起其過去歌曲〈MONEY〉的辮子頭造型爭議。

當前在社群平台 X 開始有討論Lisa全新單曲〈Rockstar〉有種族歧視嫌疑。（IG@lalalalisa_m）

當前在社群平台 X 開始有討論Lisa全新單曲〈Rockstar〉有種族歧視嫌疑。（IG@lalalalisa_m）

Lisa在宣布簽約SONY音樂（Sony Music Entertainment）後即將推出全新單曲〈Rockstarr〉。（IG＠lalalalisa_m）

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當然，面對這些激烈反應，還是有許多帶有理性思考的粉絲也跳出來表示，在尚未全面了解〈Rockstar〉MV內容之前，不應亂下評論，更不應隨意指責其形象照。

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