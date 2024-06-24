BLACKPINK Lisa的6件事「出身名門望族」瘋馬秀終極一脫惹話題

南韓女子團體 BLACKPINK 自 2016 年出道後，人氣持續上漲爆棚，如今更是風靡全世界的 K-POP 巨星，雖然目前團體活動暫時處於休息的狀態，但四位成員各自也都持續有新的動態，其中，Lisa 先是成立個人經紀公司「LLOUD」，在 4 月初時宣布簽約 RCA 唱片公司，與 Chris Brown、Asap Rocky、Doja Cat 等大咖歌手同公司，讓人相當期待未來 Lisa 會推出什麼樣的音樂作品！



這回，就跟著小編一起來解密這位「人間芭比」 Lisa ，一起來看看她的出道之路，以及私下反差的模樣吧。

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一、Lisa 出身於名門望族

BLACKPINK 四位成員的家世背景都相當好，Lisa 的母親是當地的名門望族，繼父則是受到認證過的頂級泰式料理大廚，更在泰國開設了廚藝學校並擔任米芝蓮餐廳的主廚，Lisa 在泰國算是著名的富三代，然而在 Lisa 身上並沒有千金的嬌氣，進入 YG 娛樂成為練習生後，Lisa 挺過嚴苛的訓練與重重困難，並和成員們一起相互扶持成就了現在的 BLACKPINK。

二、Lisa成為 YG 首位出道外國藝人

Lisa 在4 歲時就開始學舞，自小夢想就是到韓國當 idol 、偶像又是 2NE1、BIGBANG 的她，在 13 歲那年參加 YG 娛樂在泰國舉辦的試鏡，在這場徵選中獲得了第一名順利進入 YG 娛樂成為練習生，14 歲開始展開為期 5 年的練習生生涯，而 Lisa 也是 YG 首位出道的外國藝人，精湛的舞蹈實力也被團員們稱為「舞蹈機器」，看 Lisa 跳舞實在是一場視覺享受呀！

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在去年 9 月底時，Lisa 受邀出演瘋馬秀。（IG＠lalalalisa_m）

在去年 9 月底時，Lisa 受邀出演瘋馬秀。（IG＠lalalalisa_m）

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三、Lisa 創下眾多健力氏世界紀錄

說起 Lisa 創下的新紀錄實在是太多了，像是她的 Instagram 追蹤數是「首位IG追蹤數破億」的 K-POP 藝人，同時也是擁有最多追蹤數的 K-POP 藝人，此外，Lisa 從 2021 年起就陸續獲得：

「24小時內YouTube播放量最高的個人MV」

「MTV音樂錄影帶大獎史上第1個獲獎的K-POP個人歌手」

「在Spotify上最快達到10億播放量的K-POP SOLO女藝人」



等健力氏世界紀錄，真的是韓國藝人中的第一人。

四、Lisa 是首位登上瘋馬秀的亞洲藝人

至今已經有超過70多年歷史的「瘋馬秀」（Crazy Horse），以展現女性姿態之美聞名，表演時會出現火辣性感、裸露的舞蹈，堪稱是巴黎必看的歌舞秀之一。在去年 9 月底時，Lisa 受邀出演瘋馬秀，她也以短髮的造型重現瘋馬秀中最經典的「騎馬造型」，在當時也引起極大的討論，這也是瘋馬秀上首位邀請的亞洲藝人，BLACKPINK 成員們也都到場觀看支持。

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五、Lisa 的豪華名車公開

Lisa 在今年生日時公開了一支 Q&A 影片，當中除了曝光她的別墅豪宅之外，也開箱了地下車庫區域，影片中可以看見她的車庫內停了一輛白色的 Mercedes-Benz G63 ，內裝則改成她非常喜歡的黃色。除此之外，先前 Lisa 限時動態也被眼利的網友發現她還有另一輛千萬超跑 Ferrari 812 GTS ，也再次讓人讚嘆她的品味與財力。

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六、Lisa 的「L」家族

除了愛車之外，Lisa 也是出了名喜歡小動物的偶像，她目前共養了 5 隻貓與 1 隻狗，有趣的是 Lisa 都會幫牠們以「L」開頭取名，她的 L家族成員就包含了：Leo、Luca、Lily、Louis、Lego、以及狗狗 Love ，Lisa 也開了一個 IG 帳號「@lalala_lfamily 」專門記錄毛小孩們的點點滴滴，在她個人 YT 頻道中也可以看到和毛小孩們一起拍家庭照的幕後花絮，貓貓狗狗超可愛Lisa也超可愛。

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