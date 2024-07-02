反黑英雄第7集劇情｜張頴康陳少邦仔女被綁架　搵得返全靠呢個人

《反黑英雄》第6集劇情回顧。

張頴康女兒童童失蹤，夫妻二人不知所措。陳少邦亦收到綁匪電話，他稱自己有四個孩子，並不介意小豪的生死。張頴康沒有辦法，只能找小豪的生母阮兒商量，阮兒不顧陳少邦反對，獨自籌錢交給張頴康。張頴康到商場交贖金，陳山聰與朱晨麗帶隊戒備，張頴康於袁偉豪的指示下撇掉所有警員，喝止眾人跟着自己，獨自前往交贖金。張頴康換下自己的衣物，穿上由袁偉豪準備的衣物，而陳山聰見狀亦醒目地放下一個追蹤器讓張頴康帶在身上，以便追蹤他的位置。交贖金過程中，袁偉豪對張頴康坐上的車輛開槍，陳山聰亦趕到……袁偉豪知取錢無望，命手下小松撕票。張頴康憑線索，推斷出藏參可能地點……最後陳山聰及張頴康找到曾經的藏參地點，而袁偉豪亦同時致電小松，但被陳山聰及張頴康接了電話而認出聲音。

TVB播出新劇集《反黑英雄》，由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演。(《反黑英雄》截圖)

《反黑英雄》第7集劇透：

張頴康及陳山聰尋找無果，結果張頴康因為找不到童童竟兵行險着，在電腦上開直播，指會將贖金改作懸紅給舉報綁匪之人。朱晨麗不贊同張頴康的做法，怎料此法真的收效，獲一間士多的老闆提供消息。

《反黑英雄》圍繞西九反黑組和機動部隊。(影片截圖)

張頴康憑線索，推斷出藏參可能地點。(影片截圖)

張頴康亦在網上發布消息，指提供線索者可以獲得報酬，結果真的有人報料說知道藏參地點。(影片截圖)

張頴康單人匹馬到疑似藏參地點找童童，但因為童童與小豪見到小松的樣子，所以他打算殺人滅口，張頴康最後亦在村內找到童童。張頴康見童童頭上被套上膠袋而喪失呼吸，立即衝出屋外找救援，而小松走投無路去找袁偉豪，袁偉豪覺得他沒有用，最後一下子就推他下樓解決，綁架案亦告一段落。

張頴康因為找不到童童竟兵行險着，在電腦上開直播，指會將贖金改作懸紅給舉報綁匪之人。(影片截圖)

張頴康獲一間士多的老闆提供消息。(影片截圖)

張頴康單人匹馬到疑似藏參地點找童童。(影片截圖)

因為童童與小豪見到小松的樣子，所以他打算殺人滅口。(影片截圖)

小松走投無路去找袁偉豪，袁偉豪覺得他沒有用，最後一下子就推他下樓解決。(影片截圖)

張振朗與鍾志光見面，鍾志光責怪他是一個卧底，不應與虎謀皮，但張振朗表示自己也是身不由己，他也希望終有一天可以與陳山聰等人一同光明正大的去拜祭鄭啟泰。

張振朗與鍾志光見面，鍾志光責怪他是一個卧底，不應與虎謀皮。(影片截圖)

張振朗表示自己也是身不由己。(影片截圖)

張頴康接到學校通知，懷疑他的大兒子耀邦加入黑社會，耀邦「手震震」地拿著錢到餐廳給黑社會，被他們威迫去散賣毒品。剛好被張振朗發現，立即搶過毒品扔回黑社會，陳山聰趕至帶走耀邦。

耀邦「手震震」地拿著錢到餐廳給黑社會，被他們威迫去散賣毒品。(影片截圖)

剛好被張振朗發現，立即搶過毒品扔回黑社會。(影片截圖)

朱晨麗之弟安與陳山聰的女友何沛咖同於非洲被盜行李，陳山聰、朱晨麗為二人寄送物資時碰巧遇上，更談到拍拖往事，又為超速私家車的車牌號碼而鬥嘴。

陳山聰、朱晨麗為二人寄送物資時碰巧遇上。(影片截圖)

陳山聰、朱晨麗談到拍拖往事，又為超速私家車的車牌號碼而鬥嘴。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

