度華年｜10大劇情演員懶人包　趙今麥張凌赫化解上世恩怨做情人

趙今麥、張凌赫主演的陸劇《度華年》，總共40集，6月26日開播，首日就熱度突破7000，一部關於長公主和當朝首輔「雙重生」的古裝故事。



網友：「麥麥真的宜古宜今」「張凌赫這部感覺是謝危＋宮子羽綜合體」、「吵架好搞笑」、「畫面構圖超唯美」，小編特別整理「陸劇《度華年》10大劇情演員」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇《度華年》劇情線上看1. 長公主×當朝首輔

「如果能大夢一場，一切重頭來過！」改編自墨書白小說《長公主》，身為夫妻的大夏長公主「李蓉」與當朝首輔「裴文宣」一夢兩世，重生後共同回到選駙馬的那天，李蓉借春宴之名，行選夫納婿之實。



兩人化解上一世的誤會，共同調查權謀背後的真相以改變最終被殺死的命運，仇人變閨蜜，閨蜜變情人，從相愛相殺的歡喜冤家，到先婚後愛的靈魂伴侶，最終破鏡重圓的古裝愛情故事！

「如果能大夢一場，一切重頭來過！」改編自墨書白小說《長公主》，身為夫妻的大夏長公主「李蓉」與當朝首輔「裴文宣」一夢兩世。（《度華年》劇照）

重生後共同回到選駙馬的那天，李蓉借春宴之名，行選夫納婿之實，兩人化解上一世的誤會。（《度華年》劇照）

陸劇《度華年》劇情線上看2. 前情提要

小編先來個前情提要，夏朝自立國以來，皇室借助世家之力順利登基，當國祚已穩之時，世家卻成為皇權最大的威脅，傳言「世家與皇權鬥爭百年，得世家者勝，失世家者亡」。



李家雖是皇室，卻不過是世家的傀儡，權柄實則掌握在世家手中，其中又以「上官家族」為當今第一大世家，所有人都為之忌憚，以「長公主」為首的世家會是繼承大統的最大障礙！

小編先來個前情提要，夏朝自立國以來，皇室借助世家之力順利登基。（《度華年》劇照）

當國祚已穩之時，世家卻成為皇權最大的威脅。（《度華年》劇照）

陸劇《度華年》劇情線上看3. 前世夫妻

「若我死了，下令裴文宣不能活！」前世李蓉助裴文宣仕途，裴文宣助李蓉弟弟（太子）登基，糾纏了二十年，頂著夫妻的名義，過著貌合神離的生活，達成「既為盟友，絕不背叛，倘若背叛，不得好死」的合作。



前世李蓉以為裴文宣對她下毒，裴文宣以為李蓉對他下殺手，誤會滿滿又沒長嘴，重生一次再續前緣，劇情節奏之快，第一集重生、第二集發現對方重生、第三集誤會解開！

「若我死了，下令裴文宣不能活！」前世李蓉助裴文宣仕途，裴文宣助李蓉弟弟（太子）登基。（《度華年》劇照）

糾纏了二十年，頂著夫妻的名義，過著貌合神離的生活，達成「既為盟友，絕不背叛，倘若背叛，不得好死」的合作。（《度華年》劇照）

陸劇《度華年》劇情線上看4. 趙今麥

趙今麥飾演李蓉，平樂長公主，皇帝李川長姐，裴文宣妻子，上官家族之首，看似驕縱又養尊處優，但實則行事十分有章法，從小到大一路輔佐弟弟登基，坐穩朝政，卻發現父皇和皇弟都把她當成平衡世家的一顆棋子。



前世身子骨羸弱，中香美人之毒而死，重生一次不想看到殘暴的弟弟李川、家破人亡的蘇容卿，喜歡叫裴文宣「狗東西」！

趙今麥飾演李蓉，平樂長公主，皇帝李川長姐，裴文宣妻子，上官家族之首，看似驕縱又養尊處優，但實則行事十分有章法。（《度華年》劇照）

從小到大一路輔佐弟弟登基，坐穩朝政，卻發現父皇和皇弟都把她當成平衡世家的一顆棋子。（《度華年》劇照）

陸劇《度華年》劇情線上看5. 張凌赫

張凌赫飾演裴文宣，當朝大夏首輔，長公主駙馬，前禮部侍郎裴禮之子，有朝以來最年輕的推舉首選，智計無雙，是李明（先皇）和李川（現皇）手中的利刃。



代表天下寒門之士的裴相，只要他在的一日，寒門就不會沒落，對他而言，李蓉是他此生唯一躲不過的福與禍，不負朝堂、不負百姓，唯獨負了長公主，但卻因太子嫡位而雙方對立，最終慘死街頭，重生回到最窮困潦倒之時！

張凌赫飾演裴文宣，當朝大夏首輔，長公主駙馬，前禮部侍郎裴禮之子，有朝以來最年輕的推舉首選，智計無雙，是李明（先皇）和李川（現皇）手中的利刃。（《度華年》劇照）

代表天下寒門之士的裴相，只要他在的一日，寒門就不會沒落。（《度華年》劇照）

陸劇《度華年》劇情線上看6. 陳鶴一

陳鶴一飾演蘇容卿，刑部侍郎蘇氏二公子，出身京城第二望族，人稱「天下第一公子」蘇家慣來中立，素不與皇室聯姻，蘇家百年名門，建國有功，但卻因意圖聯合皇后上官雅謀反，挾三皇子登基為帝，顛覆朝政。



男丁一律處死，女眷全部流放充軍中雜役。長公主雖然保下他的性命，但卻慘遭宮刑，前世以客卿身份陪在長公主身邊，李家是導致蘇家滅門的罪魁禍首，任何人都不會忘記滅門血仇！

陳鶴一飾演蘇容卿，刑部侍郎蘇氏二公子，出身京城第二望族，人稱「天下第一公子」蘇家慣來中立，素不與皇室聯姻。（《度華年》劇照）

蘇家百年名門，建國有功，但卻因意圖聯合皇后上官雅謀反，挾三皇子登基為帝，顛覆朝政。（《度華年》劇照）

陸劇《度華年》劇情線上看7. 配角群

《青梅酸酸你微甜》劉旭威飾演皇帝「李川」、《慶餘年》於謹維飾演李川和李蓉父親「李明」、《愛情公寓5》成果飾演大夏皇后「上官雅」、《樹下有片紅房子》鶴秋飾演李川已逝妃子「秦真真」。



《慶餘年第二季》趙柯飾演出身寒門「柔妃」、《濾鏡》孫芮飾演三代為將的「寧妃」、《我的人間煙火》易大千飾演「蘇容華」！

《青梅酸酸你微甜》劉旭威飾演皇帝「李川」。（《度華年》劇照）

《愛情公寓5》成果飾演大夏皇后「上官雅」。（《度華年》劇照）

陸劇《度華年》劇情線上看8. 人物關係圖

人物關係圖中「灰色是前世，紅色是今朝」，以「李蓉＆裴文宣」為故事中心，和蘇容卿、秦真真、李川五角關係，李蓉和蘇容卿前世是曖昧客卿、裴文宣和秦真真是有婚約的青梅竹馬，重點是秦真真最後嫁給皇帝李川。



在朝堂之中又可分為「世家」和「寒門」，蘇容卿和裴文宣各據一方，比較複雜的支線就是皇家，讀者們只要記住李家和上官家互相牽制即可！

人物關係圖中「灰色是前世，紅色是今朝」，以「李蓉＆裴文宣」為故事中心，和蘇容卿、秦真真、李川五角關係。（微博@度華年）

陸劇《度華年》劇情線上看9. 搞笑劇情

宮鬥劇情很認真，但還是有些搞笑成分，全都落在「李蓉＆裴文宣」身上，可看成「重生之老夫老妻日常鬥嘴」的職場扶持故事。



像是「李蓉，你好好說話會死是嗎？」、「人家蘇容卿正值青蔥年華，可別想著老牛吃嫩草」、「一把年紀了裝什麼清純」、「公主的身份，你就是公主病」、「你就是犯賤，你就是放不下我」、「公主說讓您對著他的畫像磕三個響頭，以謝救命之恩」、「你還能再做作點嗎？」超好笑！

宮鬥劇情很認真，但還是有些搞笑成分，全都落在「李蓉＆裴文宣」身上，可看成「重生之老夫老妻日常鬥嘴」的職場扶持故事。（微博@度華年）

像是「李蓉，你好好說話會死是嗎？」、「人家蘇容卿正值青蔥年華，可別想著老牛吃嫩草」、「一把年紀了裝什麼清純」。（微博@度華年）

陸劇《度華年》劇情線上看10. 原聲帶

原聲帶全陣容，希林娜依高獻唱主題曲〈華年不負〉、千言帶來片尾曲〈風吹〉，插曲有米卡〈執愛〉、姚曉棠〈雙夢〉、陳紅鯉〈愛而不休〉、葉炫清〈藏心〉、水木年華〈魂牽〉。



唱出兩度浮沉，宿命糾葛的相愛相殺！

原聲帶全陣容，希林娜依高獻唱主題曲〈華年不負〉、千言帶來片尾曲〈風吹〉。（微博@度華年）

陸劇《度華年》總共40集，6月26日優酷全網獨播，VIP會員首更6集，6月27日至7月7日週六至週一每天18:00更新1集，週二至週五每天18:00更新2集，SVIP每個更新日提早6小時看正片！

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