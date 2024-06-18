慶餘年第二季收視超勁「卻藏一隱憂」即睇上月陸劇網播量排行榜

【慶餘年第二季／慶餘年2】2024陸劇大爆發！5月陸續上架多部陸劇深受觀眾的喜愛，像是低開高走的《惜花芷》開播後節奏快、有趣的劇情成為陸劇大黑馬。



這次為大家盤點5月陸劇網播量TOP6，《春色寄情人》雙向救贖超治癒奪第六，《狐妖小紅娘》僅1.9億沒入榜。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

5月陸劇2024網播量TOP6《春色寄情人》3.33億

《春色寄情人》由李現、周雨彤主演，劇情講述腿部不方便的莊潔，意外遇見了過去的同學麥冬，兩人在相處下逐漸培養出感情。與其他劇不同的是劇中的兩人都有屬於自己的缺點，也有自己過不去的地方，但在兩人相互治癒、包容下，他們的心也往健康的方向前進。《春色寄情人》除了人氣節節攀升，豆瓣更衝出7.7分，難怪觀眾都好評不斷！



《春色寄情人》由李現、周雨彤主演，劇情講述腿部不方便的莊潔，意外遇見了過去的同學麥冬，兩人在相處下逐漸培養出感情。（《春色寄情人》劇照）

與其他劇不同的是劇中的兩人都有屬於自己的缺點，也有自己過不去的地方，但在兩人相互治癒、包容下，他們的心也往健康的方向前進。（《春色寄情人》劇照）

5月陸劇2024網播量TOP5《惜花芷》4.57億

黑馬古裝陸劇《惜花芷》由胡一天、張婧儀主演，講述花家遭抄家流放，原為世家千金的花芷一席之間失去了原先安逸的生活，取而代之的是日復一日努力逃離危機，過程中她遇見了七宿司使顧晏惜，兩人打打鬧鬧、相互治癒，最後墜入愛河。原先這部陸劇並沒有被看好，甚至在劇照出來時被批胡一天和張婧儀都相當不適合古裝，沒想到開播後劇情節奏快，女主角的性格也相當討喜，獲得觀眾的喜歡。



黑馬古裝陸劇《惜花芷》由胡一天、張婧儀主演，講述花家遭抄家流放，原為世家千金的花芷一席之間失去了原先安逸的生活。（《惜花芷》劇照）

取而代之的是日復一日努力逃離危機，過程中她遇見了七宿司使顧晏惜，兩人打打鬧鬧、相互治癒，最後墜入愛河。（《惜花芷》劇照）

5月陸劇2024網播量TOP4《新生》4.77億

《新生》由井柏然 、周依然主演，劇情講述一名女記者前往參加費可的追思會，到了現場後發現還有其他五位陌生人，而這些人都與費可有著不同也不為人知的關係。劇中井柏然詮釋了一個個性格獨特、人設獨立且完整的費可，在面對不同人時也會呈現出不一樣的自己，讓喜歡井柏然的粉絲直呼過癮，原本不認識他的觀眾也全被他圈粉。



《新生》由井柏然 、周依然主演，劇情講述一名女記者前往參加費可的追思會，到了現場後發現還有其他五位陌生人，而這些人都與費可有著不同也不為人知的關係。（《新生》劇照）

劇中井柏然詮釋了一個個性格獨特、人設獨立且完整的費可，在面對不同人時也會呈現出不一樣的自己。（《新生》劇照）

5月陸劇2024網播量TOP3《城中之城》5.31億

特殊題材金融職場劇《城中之城》，由白宇帆、于和偉主演，講述男主角陶無忌在被銀行錄取後，從底層員工開始做起一步步往上爬，過程中遇到了金錢的誘惑與挑戰。劇中每個角色的演技都令人相當驚豔，對於沒有金融背景的觀眾來說更是好評不斷！美中不足的是，這部劇受到許多金融前輩的吐槽，直呼劇情太懸浮。



特殊題材金融職場劇《城中之城》，由白宇帆、于和偉主演。（《城中之城》劇照）

講述男主角陶無忌在被銀行錄取後，從底層員工開始做起一步步往上爬，過程中遇到了金錢的誘惑與挑戰。（《城中之城》劇照）

5月陸劇2024網播量TOP2《哈爾濱一九四四》6.69億

諜戰劇《哈爾濱一九四四》由秦昊、楊冪主演，劇情講述共產黨情報員宋卓文潛入哈爾濱警察局，沒想到被特務科科長關雪誤認為自己的救命恩人，而關雪冷血多疑，宋卓文經歷千辛萬苦才最終取得信任，最終成功為戰爭清除障礙。當初傳出楊冪要接這部劇時，就獲得許多網友的誇讚，現在也深受大家的喜歡。



諜戰劇《哈爾濱一九四四》由秦昊、楊冪主演，劇情講述共產黨情報員宋卓文潛入哈爾濱警察局，沒想到被特務科科長關雪誤認為自己的救命恩人。（《哈爾濱一九四四》劇照）

而關雪冷血多疑，宋卓文經歷千辛萬苦才最終取得信任，最終成功為戰爭清除障礙。（《哈爾濱一九四四》劇照）

5月陸劇2024網播量TOP1《慶餘年》第二季17.55億

5月網播量第一名的就是《慶餘年》第二季啦！《慶餘年2》由張若昀、李沁主演，講述范閒為了尋找身世的真相，一不小心捲入了各方勢力爭鬥。其中在這季最亮眼的是，范閒和林婉兒大婚的片段，兩人婚後將迎來的考驗也備受矚目。《慶餘年2》上架後毀譽參半，第二季的劇情相較第一季較慢，讓粉絲們相當擔心故事到第3季依舊講不完，內容的部分依舊非常豐富，也有很多有趣的片段，讓粉絲們一下就陷入劇情之中。



《慶餘年2》由張若昀、李沁主演，講述范閒為了尋找身世的真相，一不小心捲入了各方勢力爭鬥。（《慶餘年》劇照）

其中在這季最亮眼的是，范閒和林婉兒大婚的片段，兩人婚後將迎來的考驗也備受矚目。（《慶餘年》劇照）

延伸閱讀：

快訊／Junior、林萱瑜「雙喜臨門」登記結婚了！對視甜出汁：把空格填滿了

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】