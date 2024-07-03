吳謹言必追陸劇推薦：延禧攻略、墨雨雲間、春花厭、尚食、傳家…

中國女星吳謹言過去憑藉宮鬥劇《延禧攻略》爆紅，今年她推出古裝新作《墨雨雲間》獲得大家的喜歡，討論度極高。



這次為大家推薦6部她主演的陸劇，《我的砍價女王》與林更新吻戲超甜，《春花厭》預計今年開播，劇照超美讓這部劇受到許多網友與書迷的期待！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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吳謹言陸劇推薦：《墨雨雲間》

2024人氣超高的古裝劇《墨雨雲間》改編自小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越主演。



劇情講述薛芳菲原先家境不錯、過著幸福的生活，沒想到家中遭遇變故後，變得一無所有。後來以好友姜梨的身份回到京城，並在肅國公蕭蘅的幫助下，克服重重困難，不但救出入獄的父親，也幫助蕭蘅匡扶正義，守護百姓，更重新獲得幸福美滿的生活。《墨雨雲間》豆瓣評分達6.9，復仇題材加上節奏快依舊獲得大家的喜歡，劇中吳謹言的演技更是被網友封神。

2024人氣超高的古裝劇《墨雨雲間》改編自小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越主演。（《墨雨雲間》劇照）

劇情講述薛芳菲原先家境不錯、過著幸福的生活，沒想到家中遭遇變故後，變得一無所有。（《墨雨雲間》劇照）

吳謹言陸劇推薦：《尚食》

古裝劇《尚食》由許凱、吳謹言主演，講述永樂年間，女孩姚子衿為了追求喜歡的人，進入宮中擔任尚食局宮女，與明宣宗朱瞻基談起純純的戀愛，兩人相知相伴、相愛相守的勵志情感故事。



劇中許凱和吳謹言高田名場面不斷，其中姚子衿在外等朱瞻基處理政務，沒想到不小心睡著，朱瞻基發現後把她公主抱到床上，還捏捏她的臉，讓螢幕前的觀眾直接發瘋！

古裝劇《尚食》由許凱、吳謹言主演，講述永樂年間，女孩姚子衿為了追求喜歡的人，進入宮中擔任尚食局宮女。（《尚食》劇照）

與明宣宗朱瞻基談起純純的戀愛，兩人相知相伴、相愛相守的勵志情感故事。（《尚食》劇照）

吳謹言陸劇推薦：《傳家》

《傳家》由秦嵐、韓庚、吳謹言主演，劇情以民國為背景，講述易家三姐妹易鍾靈、易鍾玉、易鍾秀攜手拯救遭遇經濟危機的家族，完成父親的夙願讓家中事業邁向康莊大道。



劇中吳謹言易家的二女兒，性格高傲霸氣，更受父母不合影響，時常鬱鬱寡歡，沒想到某天意外發覺自己有一顆超強的事業腦，決定接手母親的事業。

《傳家》由秦嵐、韓庚、吳謹言主演，劇情以民國為背景，講述易家三姐妹易鍾靈、易鍾玉、易鍾秀攜手拯救遭遇經濟危機的家族，完成父親的夙願讓家中事業邁向康莊大道。。（《傳家》劇照）

劇中吳謹言易家的二女兒，性格高傲霸氣，更受父母不合影響，時常鬱鬱寡歡。（《傳家》劇照）

吳謹言陸劇推薦：《我的砍價女王》

甜寵陸劇《我的砍價女王》改編自同名小說，由林更新、吳謹言、吳奇隆主演。



劇情講述女主角夏淺慘遭未婚夫拋棄，決定振作起來開創新的事業，過程中意外認識了長盛酒店老闆盛哲寧，兩人在職場相愛相殺，最後在合作下擦出愛火，決定好好守護對方。少數出演現代劇的吳謹言，在劇中獨自自主的職場新女性形象獲得大家喜歡，在感情上她也勇往直前，在與林更新告白後的親親，甜到讓觀眾想反覆重看！

甜寵陸劇《我的砍價女王》改編自同名小說，由林更新、吳謹言、吳奇隆主演。（《我的砍價女王》劇照）

劇情講述女主角夏淺慘遭未婚夫拋棄，決定振作起來開創新的事業，過程中意外認識了長盛酒店老闆盛哲寧，兩人在職場相愛相殺，最後在合作下擦出愛火。（《我的砍價女王》劇照）

吳謹言陸劇推薦：《延禧攻略》

《延禧攻略》由同名小說改編，吳謹言、佘詩曼、秦嵐等人主演。



劇情講述少女魏瓔珞為了找出姐姐的死因入宮當婢女，沒想到發現此事與王爺弘晝有關，而富察皇后知道後怕瓔珞走上歧途，給予她許多幫助並讓她放下仇恨，最終在努力下成為皇貴妃。這部劇讓吳謹言多年來的努力被看見，高超的演技加上角色討喜，讓她一夕間爆紅，更成為她的代表作。

《延禧攻略》由同名小說改編，吳謹言、佘詩曼、秦嵐等人主演。（《延禧攻略》劇照）

劇情講述少女魏瓔珞為了找出姐姐的死因入宮當婢女，沒想到發現此事與王爺弘晝有關，而富察皇后知道後怕瓔珞走上歧途，給予她許多幫助並讓她放下仇恨，最終在努力下成為皇貴妃。（《延禧攻略》劇照）

吳謹言陸劇推薦：《春花厭》

古裝愛情劇《春花厭》由同名小說改編，由劉學義、吳謹言主演，劇情講述大炎三皇子慕容璟和調查案件時，認識了為父母復仇的少女眉林，兩人決定攜手調查案件的真兇，並在過程中愛上彼此。



《春花厭》預計在2024年播出，劇照釋出後因絕美的氛圍感和妝造引起討論，太期待這部劇播出啦！

古裝愛情劇《春花厭》由同名小說改編，由劉學義、吳謹言主演。（《春花厭》劇照）

劇情講述大炎三皇子慕容璟和調查案件時，認識了為父母復仇的少女眉林，兩人決定攜手調查案件的真兇，並在過程中愛上彼此。（《春花厭》劇照）

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】