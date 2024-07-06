歌手搭車坐博愛座被60歲長者怒睥「隔籬仲有超多位」網民撐繼續坐
撰文：聯合新聞網
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大眾運輸「博愛座」（關愛座）讓位爭議頻傳！台灣創作新人姚冠宇（Vanes）透露，搭捷運時因忙著剪片而不小心坐到博愛座，結果卻被一對60歲的年長夫妻緊盯，後來發現自己坐到博愛座後，趕緊起身換位置。
姚冠宇日前在threads透露，搭乘台中捷運時專心顧著剪片，過程中一對60多歲的夫妻一上車就走過來他旁邊：
我心想對面一整排空的，幹嘛一定要坐我旁邊，他們一坐下來阿姨整個轉過來盯著我看了大概五秒
他這才意識到誤坐博愛座，嚇得趕緊跳起來換座位，事後也在threads上道歉稱：
我對不起全台灣的「老人、孕婦、行動不便或抱小孩之旅客」。
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發文一出，粉絲笑說：「跳起來，好有畫面～」姚冠宇回說：「真的很怕被攻擊」；有網友則認為他其實可以繼續坐著，因為旁邊還有很多位置，姚冠宇尷尬表示：
我就擔心她在等車廂坐滿再來修理我。
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