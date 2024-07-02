33歲女星一度要靠父母畀錢交租「最窮身上只剩呢個數」憑新劇翻紅

吳謹言、王星越主演古裝復仇劇《墨雨雲間》日前播畢，該劇自開播後引發熱度不減。吳謹言過去在節目上透露，走紅之前，最窮的時候身上僅剩200塊人民幣，所以現在的她更加珍惜每一次的演出機會。



吳謹言在節目《女人30+》中分享出道心路歷程，17歲的她在中央芭蕾舞團工作，可領月薪，開始拍戲後就過得較不穩定的狀況，總是不知道下一部戲在哪，她到處飾演一些小角色，不管颳風下雨，都搭乘大眾運輸工具奔波於各大劇組。

吳謹言、王星越主演古裝復仇劇《墨雨雲間》日前播畢，該劇自開播後引發熱度不減。（微博圖片）

她也提到，一次逛超市拿了一堆東西要準備刷卡結帳時，被收銀員告知：「不好意思，你的卡餘額不夠了！」才驚覺自己的卡裡僅剩200多塊人民幣，房租只能求助於爸媽。

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好在她沒有放棄，被製作人于正看中，讓沒有名氣的她挑大梁主演《延禧攻略》打響名聲，還參加綜藝節目《浪姐》，一直到現在再度演出熱門劇《墨雨雲間》，而此劇片頭曲《觀雪》還是在《浪姐》結交到的好姐妹王心凌唱的，一路走來讓她收穫滿滿。

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