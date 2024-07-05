台灣頂級美女與兒子同樂被偶遇　行事低調仍因完美身材被一眼認出

林志玲自從嫁給日本男星AKIRA之後育有一子，減少公開活動，專心慈善事業及家庭。



林志玲嫁給日本男星AKIRA後，二人育有一子（Instagram@chiling.lin）

林志玲在日本台場的兒童遊樂場帶著兒子一同玩樂（小紅書@msmandyw）

林志玲在日本台場的兒童遊樂場帶著兒子一同玩樂（小紅書@msmandyw）

日前卻被網友見到在日本台場的兒童遊樂場帶著兒子一同玩樂，只見她穿著哆啦A夢上衣，陪兒子一起玩遊樂設施，即便造型較為樸實也依舊未減巨星魅力，但是行事相當低調，對小孩也很溫柔、充滿耐心。

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這名網友在小紅書貼出多張照片，提到自己在4日帶孩子前往東京台場的一處兒童遊樂場，身邊突然出現一個身材高挑纖瘦的媽媽，未料仔細一看發現是大明星林志玲，她本人也很低調，而網友認出後默默向她打招呼，林志玲也溫柔點頭回應。

「她真的很少女，看起來最多30+，原本以為會有阿姨跟隨，但真的只有她一個人帶，對待小朋友她也是超級溫柔，很有耐心」



林志玲在日本台場的兒童遊樂場帶著兒子一同玩樂（小紅書@msmandyw）

林志玲在日本台場的兒童遊樂場帶著兒子一同玩樂（小紅書@msmandyw）

這名網友還側拍許多照片，包括林志玲陪兒子玩各種遊樂設施、親自彎腰餵水，並拿出手機幫兒子拍照，共享天倫之樂，照顧得無微不至。

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網友們紛紛表示：

「志玲姐姐風采依舊，祝福她幸福快樂，看到這樣的畫面，心情也變好了」

「她那高挑身材果然醒目，想低調都低調不了」

「她的兒子也好高」。



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