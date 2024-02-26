林志玲邁入50歲繼續靚　狀態極好宛如少女　網民封：永遠的女神！

林志玲自從與日本男星AKIRA結婚後，生活重心全照顧在家庭上，即便已鮮少出現在螢光幕前，專心於慈善事業、家庭，就連社群網站也較少發文，但因為今天是元宵節，她也罕見現身獻出祝福給所有粉絲，即便她今年就要邁入50歲，狀態依舊年輕有如少女，讓網友大讚「最美的人」。



在照片中，只見林志玲長髮如瀑，簡單化上了薄妝，穿著淡粉色圓領線衫，捧著一碗卡通圖案的元宵湯圓，露出甜美笑容以及精緻白牙白牙，看起來慧詰優雅，畫面絕美，不僅在配文寫下一串吉祥話，最後獻上祝福：「元宵節快樂！」網友見狀都紛紛朝聖，大讚「永遠的漂亮女神」、「還是那麼美」、「最美的人」、「姐姐好美」。

【圖輯】點圖放大更多林志玲靚相👇👇👇

+ 26

先前，有網友提到在日本餐廳吃飯時，遇到林志玲帶著兒子吃飯，只見林志玲穿著藍白色毛衣，輕便穿搭，看起來非常悠哉，準備與兒子共度美好的用餐時光，而林志玲僅用左手就將兒子抱起，看起來已對育兒駕輕就熟，兒子則露出肉嘟嘟側臉，網友忍不住誇讚「軟萌可愛。」

【相關圖輯】台灣第一美女再傳整容？網民一睇嚇親：「臉僵了！」點圖放大看林志玲近況👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

分手陳珮甄 作家H悲鳴：被最愛的人毀掉人設

蕾菈呼麻風波毀形象！悄悄復工曝月收驚人落差：有10萬就要偷笑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】