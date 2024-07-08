蔡康永揭昔日主持《康熙來了》因一嘉賓嬲到拒錄：連騙人都不敬業

《康熙來了》2016年停播後，蔡康永近日上《毛雪汪》節目透露過去主持時，曾發生過一次不愉快的經驗，讓他氣到一度拒錄離開現場。



蔡康永透露有次一集節目來賓是會說外星語的，在還沒開錄前，他就像製作人詹仁雄表達，無法錄這一集，因為他不相信有人會說外星語，而且也無法在節目中與來賓用外星語聊天，但是詹仁雄仍是說服蔡康永試著錄看看，因為他覺得這個人很有意思，節目正式開錄時，就來了一位中年人。

蔡康永談到過去在錄「康熙來了」時，曾有過翻臉走人拒錄的情況。（節目截圖）

蔡康永談到過去在錄「康熙來了」時，曾有過翻臉走人拒錄的情況。（節目截圖）

蔡康永談到過去在錄「康熙來了」時，曾有過翻臉走人拒錄的情況。（節目截圖）

蔡康永談到過去在錄「康熙來了」時，曾有過翻臉走人拒錄的情況。（節目截圖）

蔡康永先讓對方用外星語稱讚小S，之後就跟對方聊別的事，聊完後又再請對方再說一次剛用外星語稱讚小S的話，中間大約只隔了3分鐘，兩次講得都不一樣，這讓蔡康永氣到當場就不錄走人。蔡康永認為如過這個人稱自己會說外星語，好歹也要做好準備來應付，如果只是這樣，連騙人都不敬業。

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