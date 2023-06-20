黃子佼性騷擾｜8年前登《康熙來了》與小S爆喊和解　破冰關鍵曝光

【黃子佼性騷擾】黃子佼和小S（徐熙娣）有過一段情，2000年分手後，雖然雙方都在演藝圈發展，但長達15年零交集，直到2015年才在《康熙來了》破冰，上演大和解，當時擁抱畫面至今仍讓觀眾印象深刻，怎料如今他失控開地圖炮，一連揭發多名藝人黑幕，其中包括與小S的感情糾葛，導致2人當時錄影的片段，如今又被翻出熱議。



台灣#MeToo風暴延燒，黃子佼19日中午上傳3支影片道歉，同時「毀滅式」大爆料，扯出多名圈內人黑幕，其中提到：「尤其我剛剛講大小S，我就是選擇算了，所以很多人會說為什麼那時候《康熙來了》反而她一直在跟我說抱歉，因為我們都有秘密，誰沒有祕密，大多數的人都有，看你要不要講、要不要放下、要不要let it go、努力活出自己。」

一番言論一出，隨即引發外界聯想8年前黃子佼與小S世紀破冰的畫面，女方在節目上透露，當年對感情太過年輕衝動，公開兩人分手的事情，造成很大的影響跟傷害，讓全世界都責怪他，「我無意傷害任何人，沒有想到後座力這麼強，這件事情造成我很大的糾結」。

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小S哽咽說：「對你造成的傷害，我很抱歉。」而黃子佼當時同樣哭到隱形眼鏡都掉了，坦言沒預料到女方會說這些話：「我的哭點也是因為這個部分。」錄影期間，2人還大方給予彼此一個擁抱。

2000年時，小S在自己的娛樂節目上公開與黃子佼分手消息，當時曾寶儀被指是介入2人感情的第三者，儘管事後黃子佼解釋，並無劈腿，與小S的感情早出現裂痕，但劈腿形象早深植人心。雙方除了2006年在金鐘獎星光大道被迫同台以外，曾有長達10多年的時間都未破冰，期間佼佼僅上過一次《康熙》，那次還是因為小S去生產、Selina代班。

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直到2014年底，小S主動發出臉書交友邀請給黃子佼，成為破冰關鍵，黃子佼之後也破例為小S寫樂評，2人隔空互誇道謝，並於隔年在《康熙來了》世紀大和解，在當時掀起不小的討論度，至今仍讓不少觀眾印象深刻。

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