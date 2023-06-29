黑人陳建州疑揭范瑋琪性冷感　曾登《康熙來了》還原尷尬調情過程

大牙（周宜霈）27日發文爆料，指「前老闆」陳建州（黑人）在11年前，帶她到香港出差時，強行進入她的房間，疑似涉嫌還想對她性騷擾，由於男方當時提到「妳范范姐就很不愛這種事啊」，雖然陳建州第一時間發聲明否認指控，但他與范瑋琪（范范）昔日在《康熙來了》的節目的互動也被網友翻了出來。



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范瑋琪曾在《康熙來了》分享夫妻間的親密互動，坦言自己不喜歡舌吻「唾液交換」的感覺，因此在主持人蔡康永和小S當時在「黑范婚禮」希望她和陳建州舌吻時，她就用腹語跟黑人說：「你不要給我伸舌頭喔！」而陳建州在節目中則對此表達自己的看法：「我覺得在一起就應該要舌吻。」

【懶人包】大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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此外，范瑋琪也透露自己洗澡時習慣把睡衣放在浴室外面，未料有次洗完澡出來發現原本放好的睡衣竟消失，被老公換成一件丁字褲跟一雙高跟鞋，一旁的蔡康永與小S聽了則笑說，陳建州這是要調情，但范瑋琪則表示當時沒興致，只想睡覺：「我不要，我就是要睡。」令陳建州害羞大喊：「妳講這個幹嘛啊！」

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