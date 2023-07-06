李玟認個性倔強從不為感情流淚　登《康熙來了》自爆只為一件事哭

李玟不敵抑鬱症輕生離世，享年48歲，消息一出震驚華人演藝圈。有網民找出過去李玟曾登上《康熙來了》節目片段，當時她坦言自己個性很倔強，表示自己不會為了感情而哭，更意外自爆唯一哭點。



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李玟多年前參加《康熙來了》節目曾透露，自己有兩個姐姐，其中二姐常陪著她到處工作。二姐透露，李玟個性冷靜不愛哭，而李玟則坦言「工作（有）壓力的時候」會向二姐哭訴。一旁主持人蔡康永聽完相當訝異，問說：「妳的工作都很順啊！為什麼？」對此，李玟則解釋自己也曾經歷過辛苦的時期：「比方說在國外宣傳新專輯，如果被冷落、或者身為華人卻不被接受唱英文歌的時候，這點會讓我滿生氣的。」

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5日李玟離世消息一出，有不少網民起初以為是惡作劇，隨後李玟姊姊李思林出面證實李玟死訊，悲慟表示李玟備受抑鬱症折磨，長期與病魔抗爭而離世。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】