宋仲基被傳相隔一年再「造人成功」喜迎第二個BB 經紀公司回應
撰文：中天新聞網
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韓星宋仲基去年與Katy Louise Saunders結婚，隨後宣布升格當爸；而他8日驚喜宣布將迎來第2個「愛的結晶」，目前妻子正專注於胎教和養身，經紀公司也證實喜訊。
綜合韓媒報導，宋仲基8日傳出再次當爸爸，指出其妻子Katy目前專注於胎教、養身，夫妻倆將迎來家中第2個寶寶；對此，其經紀公司High Zium Studio則證實喜訊，表示：
宋仲基夫妻倆迎來2寶，預產期及孩子性別屬於私生活領域，所以難以確認。
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事實上，宋仲基與凱蒂2021年透過友人相識，並於2022年底大方認愛，同時宣布結婚及妻子懷孕的消息，他也在2023年6月宣布大兒子出生，更曬出他的食指被寶寶緊握的照片，感性告白：
打造幸福家庭是我們一生最大夢想，對我們夫妻而言，這就是最珍貴的禮物。
而宋仲基先前出席電影記者會時，也不忘分享育兒心得，開玩笑說道：
康城影展結束後，兒子就出生了，現在『還不熟』，還在認識中。
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他還表示，對於照顧兒子感到滿足，透露餵兒子喝奶時，時常會想：
我當爸爸了對吧？
不難看出對兒子的深情；如今再次迎來2寶，想必對育兒會更加熟練。
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