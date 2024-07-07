性感女星無預警宣布「離開台灣」！自揭已一次性繳清整年管理費

郭書瑤以粉色亮片爆乳裸背褲裝，7月5日登上2024「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」熱力唱跳，驚喜邀來閨密詹子晴（丫頭）助陣，雙姝初次合體讓粉絲尖叫連連。



她兩天前得知丫頭會到場出席攤位活動，開心邀約得到同意，結果丫頭發現她的陣仗太大，直喊後悔。

郭書瑤身穿粉色亮片爆乳裸背褲裝。（聯合新聞網授權使用）

郭書瑤親率6名舞者唱跳《愛的抱抱》、《HONEY》等歌曲，另跟丫頭合唱金曲《姊姊妹妹站起來》，笑稱自己只告訴丫頭「妳盡量穿漂亮」。對於相隔10年再登舞台，丫頭很是緊張，把握時間一起練舞，郭書瑤得知丫頭闊別10年開唱也很驚訝，只告訴好友「妳就當成大型KTV」，很開心能跟閨密合體演出。

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對於先前的管理費爭議，郭書瑤表示已經解決，不僅一次繳清整年管理費，包裹也改寄到公司或是便利店，盡量不造成他人困擾。接下來她預計前往菲律賓學英語，1個月遊學行程費用約6萬（台幣），很期待能認識新朋友，且條件不設限，她說：「妝髮師今天說認識我至今5年，都沒看過我談戀愛。」.

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