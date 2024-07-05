38歲女星曬素顏照　與平時濃妝艷抹成大對比　網民：自帶女神光芒

38歲女星安心亞在影視歌三棲領域皆有亮眼表現，不僅固定主持節目，近期在戲劇方面也取得不俗成績。她憑藉《牛車來去》首次入圍金鐘視后，演技廣受肯定，並在新作《女孩上場2》中再次獲得好評。近日，安心亞在IG上分享了一組素顏喝咖啡的自拍日常照，展現了她凍齡般的細緻皮膚，令粉絲們驚嘆不已。



安心亞在IG上發布了一系列在咖啡廳享受假期的美照，透露自己剛結束一段緊張繁忙的工作，終於能夠好好休息一天。她在貼文中寫道：

終於有一天休假！

38歲女星安心亞在影視歌三棲領域皆有亮眼表現。（IG@xinya_an）

38歲女星安心亞在影視歌三棲領域皆有亮眼表現。（IG@xinya_an）

安心亞在IG上發布了一系列在咖啡廳享受假期的美照。（IG@xinya_an）

安心亞在IG上發布了一系列在咖啡廳享受假期的美照。（IG@xinya_an）

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她表示在咖啡廳重新充電，享受這段放鬆時光。照片中，安心亞身穿全黑T恤、頭戴鴨舌帽，展現了低調且自然的一面。38歲的她皮膚保養得十分完好，彷彿凍齡一般。她寫道：

在咖啡廳重新獲取能量的時候，很感激自己所擁有的一切，每個當下都要好好地過！

安心亞憑藉《牛車來去》首次入圍金鐘視后。（《牛車來去》劇照）

安心亞以素顏狀態亮相，與舞台上濃妝艷抹的形象形成鮮明對比。在咖啡廳中，她拍下了這段難得的假期時光，紀錄自己充電的瞬間。俏皮嘟嘴的青春臉蛋一經曝光，立刻引來眾多粉絲留言。粉絲們紛紛表示：

「休息一下是一件好事」

「安心亞超正」

「辛苦了！好好休息一下！」

「心亞下戲了……開吃！」

「素顏也很美！」

「素顏還是好正好正」

「這位女主角任何時候都好看」

「心亞素顏也自帶女神光芒」

「好好充電，期待你的新作品！」



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