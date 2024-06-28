金曲獎2024｜女星首入圍最佳作曲人　出道至今創作無數原來係才女

第35屆金曲獎將在本週六於台北小巨蛋舉行，除了歌王、歌后，「最佳作曲人獎」也堪稱是死亡之組，包含許鈞、林俊傑、草東沒有派對、周興哲、黃韻玲、蔡依林、Richard Craker。



其中蔡依林在拿下金曲歌后之後，首次以作曲人身分入圍，過往她唱跳形象鮮明，其實她出道近25年，默默都在創作歌曲，只是她沒有特別凸顯出創作者身分，將功勞都給其他幕後團隊。

蔡依林首次以作曲人身分入圍。（IG@jolin_cai）

蔡依林唱跳形象鮮明。（IG@jolin_cai）

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蔡依林這次寫的〈Someday, Somewhere〉 ，是為Netflix浪漫影集《此時此刻》主題曲，更是蔡依林首度擔任自己的配唱製作人，她表示：

這首歌寫下對愛很渴望，又有一點遺憾無法在當下說出想說的話；是一種未來的自己在跟現在的自己輕聲傾訴的感覺，希望大家可以一起用心感受這十個愛的故事。

蔡依林這次寫的〈Someday, Somewhere〉 ，是為Netflix浪漫影集《此時此刻》主題曲。（〈Someday, Somewhere〉MV截圖）

許多人可能都不知道，蔡依林已經默默寫出許多歌曲，《看我72變》專輯中，〈馬甲上的繩索〉、〈騎士精神〉就是她首次作詞，接著〈始作俑者〉、〈開場白〉、〈節拍器〉、〈BEAST〉詞也都是出自於蔡依林，寫下她的內心世界。



曲的方面，像是跟安室奈美惠的〈I’m Not Yours〉、〈玫瑰少年〉、〈怪美的〉、〈你也有今天〉、〈甜秘密〉、〈腦公〉等歌曲，蔡依林都有參與其中，雖然可能不是她一個人完成，但都默默記載了蔡依林的音樂世界，跟她想傳遞的音樂裡面。

蔡依林跟安室奈美惠的〈I’m Not Yours〉。（〈I’m Not Yours〉MV截圖）

蔡依林已經默默寫出許多歌曲。（〈玫瑰少年〉MV截圖）

雖然歌曲可能不是她一個人完成，但都默默記載了蔡依林的音樂世界，跟她想傳遞的音樂裡面。（〈怪美的〉MV截圖）

蔡依林總共入圍15次金曲獎，包括2次年度專輯獎（原為最佳流行音樂演唱專輯獎）、4次年度歌曲獎、4次最佳華語專輯獎、4次最佳華語女歌手獎、1次最佳單曲製作人獎。獲頒7座金曲獎，包括憑藉專輯《Ugly Beauty》獲頒的1座年度專輯獎、憑藉歌曲〈今天妳要嫁給我〉、〈大藝術家〉和〈玫瑰少年〉獲頒的3座年度歌曲獎、憑藉專輯《呸》獲頒的1座最佳華語專輯獎、憑藉專輯《舞孃》獲得的1座最佳華語女歌手獎和1座觀眾票選最受歡迎女（團體）歌手獎。

蔡依林憑藉專輯《呸》獲頒的1座最佳華語專輯獎。（專輯《呸》宣傳照）

另外，蔡依林是史上入圍和獲頒金曲獎次數最多的唱跳歌手，也被《健力氏世界紀錄》認證是史上獲得金曲獎年度歌曲獎次數最多的歌手。2014年專輯《呸》憑藉共入圍金曲獎10項成為史上入圍金曲獎最多的專輯之一，打平了周杰倫的《范特西》和張惠妹的《阿密特》的紀錄。

蔡依林入圍金曲整理。（TVBS授權使用）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】