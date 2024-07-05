2024年7月開播陸劇推薦盤點：長相思2、你比星光美麗、半熟男女…

還在《墨雨雲間》出不來嗎？來來來～七月定檔陸劇絕對可以幫助你從這個坑跌入另一個坑裡！



包括《長相思2》（長相思第二季）、《你比星光美麗》、《半熟男女》，絕對是今年暑假必看、必追的話題陸劇。

【圖輯】點圖放大看「2024年7月開播陸劇推薦」懶人包👇👇👇

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7月開播陸劇推薦1：《長相思2》

陸劇《長相思》第一季收官之後，討論度依舊高漲，而劇迷敲碗多時，《長相思2》終於要在7/8開播了！



第二季的劇情裡，依舊講述大荒共存世界，以及三個王國的三國鼎立故事，失去容貌與身份的小夭，在與孫瑲玹相認之後恢復了身份，小夭也反過來幫忙孫瑲玹完成大業，最終退隱江湖後也在孫瑲玹的保護下安居享福。

陸劇《長相思》第一季收官之後，討論度依舊高漲。（《長相思》劇照）

陸劇《長相思》第一季收官之後，討論度依舊高漲。（《長相思》劇照）

7月開播陸劇推薦2：《你比星光美麗》

由譚松韻、許凱主演的現代愛情陸劇《你比星光美麗》，劇情闡述在大公司汲汲營營的譚松韻，辛苦工作多年始終不被重視，因此毅然決然的辭職之後，與學弟一起創業。在艱深的創業初期，遇到了大公司的總裁許凱幫助下，最終走向成功，而也與許凱發展出有如革命情感般的戀愛線。



《你比星光美麗》全劇已於7/2開播，環繞著愛情、創業與夢想的職場內卷故事，也是今年夏天必追的陸劇。

現代愛情陸劇《你比星光美麗》由譚松韻、許凱主演（《你比星光美麗》劇照）

《你比星光美麗》劇情闡述在大公司汲汲營營的譚松韻，辛苦工作多年始終不被重視，因此毅然決然的辭職之後，與學弟一起創業。（《你比星光美麗》劇照）

7月開播陸劇推薦3：《半熟男女》

由張哲華、陳昊森與《卿卿日常》田曦薇主演的《半熟男女》，改編自柳翠虎的長篇小說《這裡沒有善男信女》，講述都會男女在尋愛過程中的成長故事，也是一部現代愛情寓言陸劇。



劇中每個角色在尋愛過程中雖有跌倒與碰撞，但在找到真愛的路上依舊能有不同的收穫。而過往在戲劇中總以甜姐兒形象出現的田曦薇在《半熟男女》裡，也顛覆過往形象，挑戰「海女」的角色，她該如何消化演技也成為這部現代愛情陸劇的一大看點。

《半熟男女》改編自柳翠虎的長篇小說《這裡沒有善男信女》。（《半熟男女》劇照）

《半熟男女》講述都會男女在尋愛過程中的成長故事。（《半熟男女》劇照）

7月開播陸劇推薦4：《少年白馬醉春風》

從同名小說改編的武俠小說《少年白馬醉春風》，由侯明昊、何與、胡連馨領銜主演。



講述由侯明昊飾演的鎮西侯府小公子「百里東君」拜入天下第一李長生門下習武過程中，結識了由胡連馨飾演的紅粉知己「玥瑤」，以及小時被害後消失、爾後改名重逢的兒時友人葉雲（何與飾演），在兩人的激勵下，重新審視自己所承擔的責任，多年後也領著這份責任拯救蒼生的故事。

《少年白馬醉春風》由侯明昊、何與、胡連馨領銜主演。（《少年白馬醉春風》劇照）

武俠小說《少年白馬醉春風》從同名小說改編（《少年白馬醉春風》劇照）

《少年白馬醉春風》全劇將於7/17於優酷獨播，仗義豪情的劇情，也是熱愛武俠小說的劇迷們必追的陸劇。

7月開播陸劇推薦5：《消失的大象》

7/4播出的《消失的大象》，由李九霄、蔣龍、馬吟吟領銜主演。不同於現代愛情或是古裝武俠，《消失的大象》劇情有點荒誕、有點懸疑。



劇情闡述一名落魄的小鎮青年，為了生活而參與了馬拉松賽事的舉辦權爭奪戰，卻意外被捲入犯罪集團準備幹最後一筆「大筆的」金盆洗手局，而引發的荒誕故事，是部忙碌中可以透過這部戲劇調劑身心用的放鬆戲劇。尤其當宣傳海報上寫下「你認真生活的樣子像極了喜劇」這類嘲諷的金句，更讓人期待這部陸劇的開播了。

7/4播出的《消失的大象》，由李九霄、蔣龍、馬吟吟領銜主演。（《消失的大象》宣傳照）

《消失的大象》劇情闡述一名落魄的小鎮青年，為了生活而參與了馬拉松賽事的舉辦權爭奪戰。（《消失的大象》宣傳照）

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