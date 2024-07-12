陸劇推薦《你比星光美麗》譚松韻許凱組CP《長相思2》虐心又虐身

近日，爆紅的兩部高品質陸劇《你比星光美麗》和《長相思第二季》（長相思2）已在愛奇藝同步上架。譚松韻與許凱在《你比星光美麗》首次搭檔上演「雙強CP」，事業愛情雙豐收！



而由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、代露娃、王弘毅等人主演的《長相思》也攜原班人馬以第二季回歸大眾視野，主角團的「五角戀」情感糾葛加深，緊湊劇情讓人欲罷不能，剛開播就頻登微博熱搜榜！

譚松韻與許凱在《你比星光美麗》首次搭檔上演「雙強CP」。（《你比星光美麗》劇照）

由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、代露娃、王弘毅等人主演的《長相思》也攜原班人馬以第二季回歸大眾視野。（《長相思第二季》宣傳圖片）

一、《你比星光美麗》

譚松韻許凱CP感爆棚，職場題材的劇情讓人忍不住共鳴

由演技派小花譚松韻與「霸總專業戶」許凱連袂主演的都市愛情劇《你比星光美麗》，以跌宕起伏的劇情和滿屏的CP感讓人欲罷不能。



劇中，譚松韻飾演的紀星，一位在職場上歷經風雨的堅韌女性，與許凱飾演的剛回國便成為其公司投資人的韓廷，在命運的巧妙安排下重逢。從意外蹭車到職場交集，兩人的故事悄然展開，情感在共同面對挑戰中逐漸升溫。紀星在職場中的種種遭遇上司的虛偽承諾、性騷擾的陰影、同事的孤立無援，無一不觸動著觀眾的心弦。而她毅然決然地選擇離職創業，那份對夢想的執著與勇氣，更是激勵人心。創業之路佈滿荊棘，紀星在遭遇公司危機、情感破裂的雙重打擊下，幸得閨密們的溫暖陪伴與韓廷的鼎力相助，最終讓公司重獲新生。

譚松韻飾演的紀星，一位在職場上歷經風雨的堅韌女性，與許凱飾演的剛回國便成為其公司投資人的韓廷，在命運的巧妙安排下重逢。（《你比星光美麗》劇照）

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劇中，紀星與韓廷的互動甜蜜升級，從醉酒後的公主抱到令人心跳加速的壁咚場景，每一個細節都散發著濃濃的戀愛氣息，讓觀眾在磕糖的同時，也不禁露出會心的「姨母笑」。除了甜蜜的愛情線，紀星與韓廷在職場上的「雙強對決」同樣精彩紛呈。兩位主角各自展現出強大的專業能力和獨立個性，在博弈中擦出別樣的火花，讓人直呼過癮。



更令人稱道的是，該劇在展現職場、創業與愛情的同時，也深刻觸及了現實議題，如職場性騷擾、女性成長等，引發了觀眾的廣泛共鳴。它不僅是一部浪漫的都市愛情劇，更是一部鼓舞人心、傳遞正能量的佳作。

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二、《長相思第二季》（《長相思2》）

劇情緊湊，情感糾葛加深虐心又虐身

劇迷翹首以盼的盛事終於成真！《長相思》在萬眾矚目中，攜原班人馬榮耀歸來，首播即掀起滔天熱潮，穩居熱搜榜前列。隨著第一季西炎與皓翎兩國風雲變幻，錯綜複雜的五角戀再度交織，情感糾葛愈發扣人心弦。特別是相柳（檀健次飾）與小夭（楊紫飾）之間的對手戲，一開場便火花四濺，張力滿滿，引人深思。而瑲玹（張晚意飾）與相柳深藏不露的愛意，塗山璟（鄧為飾）與小夭相愛難相守的無奈，每一幕都深深牽動著觀眾的心弦，讓人感同身受。



第二季劇情推進之迅猛，僅六集便迎來相柳搶婚的震撼一幕，其情節之緊湊、情感之激烈，讓觀眾直呼過癮，紛紛表示：「根本看不夠。」而相柳那句句戳心的臺詞，搭配檀健次深情而絕望的演繹，更是讓無數粉絲心碎不已，紛紛留言：「心疼相柳」、「檀健次的歌聲讓人淚目」。

《長相思》在萬眾矚目中，攜原班人馬榮耀歸來，首播即掀起滔天熱潮，穩居熱搜榜前列。（《長相思2》劇照）

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除了虐心的劇情，演員們的出色表現也是本劇的一大亮點。全員顏值與演技都在線上，每一個眼神、每一個動作都飽含深情，將角色內心的複雜情感展現得淋漓盡致。



《你比星光美麗》與《長相思》（第二季）兩部力作接連開播，愛煲劇的朋友不用擔心劇荒問題啦，而且這兩部劇也已經在愛奇藝（APP和iq.com）同步熱播，想看的朋友可以上線搜囖！

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