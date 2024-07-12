陳妍希傳婚變後新劇《但願人長久》演鄧麗君 網民批：根本大災難
撰文：TVBS新聞網
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40歲女星陳妍希上月才傳出婚變，與大陸男星陳曉婚姻破裂，但雙方都沒有回應，婚姻狀況令外界霧裡看花。
而她2018年主演的電視劇《但願人長久》終於低調開播，她在片中飾演鄧麗君，造型曝光後又被狠批「大災難」。
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《但願人長久》改編自「永遠的軍中情人」鄧麗君的傳奇故事，也是她的經典名曲，因為題材敏感，延宕6年終於過審播出，陳妍希穿上復古洋裝、剪短頭髮還原鄧麗君造型，沒想到引發網友狠狠吐槽，直批：
「一點神韻都沒有！」
「根本是大災難」
不過也有網友緩頰，認為陳妍希的長相確實和鄧麗君有相似之處，論演技的話其實沒有這麼糟。
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