陳妍希傳婚變後新劇《但願人長久》演鄧麗君　網民批：根本大災難

40歲女星陳妍希上月才傳出婚變，與大陸男星陳曉婚姻破裂，但雙方都沒有回應，婚姻狀況令外界霧裡看花。



而她2018年主演的電視劇《但願人長久》終於低調開播，她在片中飾演鄧麗君，造型曝光後又被狠批「大災難」。

陳妍希在片中飾演鄧麗君。（微博圖片）

陳妍希重現鄧麗君造型曝光，被網友狠批災難。（微博圖片）

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《但願人長久》改編自「永遠的軍中情人」鄧麗君的傳奇故事，也是她的經典名曲，因為題材敏感，延宕6年終於過審播出，陳妍希穿上復古洋裝、剪短頭髮還原鄧麗君造型，沒想到引發網友狠狠吐槽，直批：

「一點神韻都沒有！」

「根本是大災難」



不過也有網友緩頰，認為陳妍希的長相確實和鄧麗君有相似之處，論演技的話其實沒有這麼糟。

有網友認為陳妍希的長相確實和鄧麗君有相似之處。(鄧麗君官方Facebook圖片)

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