金庸武俠世界｜41歲中佬男神獲封最帥洪七公　劇集撤檔網民批詐騙

陸劇《金庸武俠世界》為紀念金庸百年誕辰，改編其代表作《射鵰英雄傳》共5單元60集劇集，令劇迷萬分期待，6月中開播後也引發討論熱潮，未料第一單元《鐵血丹心》播畢後，劇組隨即發表「收官戰報（全劇結束收視戰報）」，更發文「江湖再見」，引來網友怒飆「斷崖式撤檔」。



《金庸武俠世界》5單元依序為《鐵血丹心》、《東邪西毒》、《南帝北丐》、《華山論劍》、《九陰真經》等，該劇陣容堅強，由周一圍、高偉光、何潤東、明道等分別飾演新一任「武林四絕」東邪黃藥師、西毒歐陽鋒、南帝段智興與北丐洪七公，其中明道、何潤東過去飾演霸總形象鮮明，如今來到金庸世界，明道的帥氣不減，還被喻為「最帥洪七公」，他日前開直播時也聊到拍攝趣事，提到「洪七公」愛吃叫化雞，有場戲劇組將雞肉擺放在石頭上，他笑說：

理論上是人間美味，但雞肉已經沾了沙石，不過我還是把它吃乾淨了。

明道在《金庸武俠世界》中飾演洪七公。（微博＠金庸吧官方微博）

何潤東在《金庸武俠世界》中飾演段智興。（微博＠金庸吧官方微博）

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《金庸武俠世界》播出後引來迴響，劇迷還在期待該劇後續新單元，日前劇組卻無預警發文「山高水長，我們江湖再見」，引來網友湧入官方微博留言：

「再見？東邪西毒不播了？」

「現在不播打算留到過年嗎？」

「大家都等著看九陰真經呢」

「東邪西毒呢？你好意思江湖再見？」

「怎麼不播其他單元？都是演員辛辛苦苦拍的劇」



還有已開帳號收視網友更狂轟劇組「詐騙」、「還錢來」。

該劇突撤檔引發爭議，但也有網友指出：「大家都不要瞎猜了，最終會播的。」指稱由於該劇後面4單元乃分別備案拿到短劇播映證，如今4單元會合併成30集4篇章電視劇，因此需有流程得進行，所謂「江湖再見」意味將擇期播出。

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