邊佑錫做一事被批懶理香港機場人員指示　惹韓網民不滿：造成困擾

韓國演員邊佑錫12日前往香港舉辦粉絲見面會，然而在他從仁川國際機場出發的過程中，卻因為保鑣的「過度保護」引發爭議，包含用手電筒狂閃一般民眾、查驗旅客的登機證跟護照等，雖非他本人引發的事件，但已經造成負面觀感。昨（16）天傍晚邊佑錫要從香港返回韓國，但他在機場不顧警衛指示，硬要留下來進行粉絲福利，讓許多韓國網民傻眼：「也太白目了！」



邊佑錫以暖心的粉絲福利出名，他昨天在香港機場時，來送機的粉絲為他唱歌，此時已有機場警衛指示他應該往關內走，但邊佑錫仍留在現場再多聽一下粉絲唱歌，接著揮手才離開。雖然本來是美事一樁，但邊佑錫已經在仁川機場引發「皇家保鑣」的爭議，在香港機場卻又不配合工作人員指示，這也讓韓國網民看傻眼。

邊佑錫昨天下午從香港離開，機場人員已經指示他往關內走。（Theqoo截圖）

邊佑錫昨天下午從香港離開，機場人員已經指示他往關內走。（Theqoo截圖）

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韓國網民紛紛留言：

「難道你不知道已經發生爭議了嗎？看起來沒有在思考耶」

「他打個招呼就很夠了，硬要站在那邊」

「（韓國）發生這種事的話，趕快進去關內才是正確的選擇」

「機場又不是什麼舉辦粉絲見面會的場地」

「機場人員都指示他往前走了，他還不走？」

「之前公司卸責到保鑣公司身上，這次要卸責給誰呢？」

「拜託他識相一點吧，這樣很白目」

「造成民眾困擾！」



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