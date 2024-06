Netflix韓劇《All the Love You Wish For》劇情大綱＋賣點懶人包

金宇彬、智秀又要攜手一起拍愛情韓劇了!新戲《All the Love You Wish For》已從演員讀本階段,也確定開始製作。將由韓國金牌編劇金銀淑搭配《炸雞特攻隊》導演李炳憲,攜手打造一部奇幻愛情喜劇,且確定將在Netflix獨家上架!



金宇彬、智秀新戲賣點1:七年後許《任意依戀》一個完美結局

還記得韓劇《任意依戀》裡,金宇彬和智秀兩人的有時限的唯美愛戀,哭倒當時多少萬千少女嗎?男主角安詳倒在女主肩膀上離開人世的悲傷結局,讓網友大罵爛尾,也有不少人希望重拍結局,許劇中男女主角一個Happy Ending。隨著這次兩人在新愛情韓劇《All the Love You Wish For》的再次合作,也讓網友心中對於當年《任意依戀》的遺憾稍稍緩解,也期待新劇的開播。

金宇彬、智秀新戲賣點2:金牌編劇出手、值得期待

金宇彬與智秀的新愛情韓劇《All the Love You Wish For》,是由韓國金牌編劇金銀淑的最新作品。說到金銀淑,韓國多部現象級韓劇都是出自她的手,包括《紳士的品格》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《繼承者們》、《秘密花園》、《黑暗榮耀》,可以說是韓國超強編劇,《All the Love You Wish For》有金銀淑這張招牌,絕對值得期待。

金宇彬、智秀新戲賣點3:導演李炳憲風格幽默

執導金宇彬、智秀新韓劇的導演,過去曾執導的戲劇作品包括韓劇《炸雞奇遇記》、熱門電影《炸雞特攻隊》和《浪漫的體質》,其風格幽默又輕快,由他所執導的新戲,又會讓金宇彬和智秀擦出什麼樣不同於《任意依戀》的火花,也很讓網友好奇。

金宇彬、智秀新戲賣點4:金宇彬成史上最帥精靈

金宇彬在新劇中,飾演一名精靈。說到精靈,印象中就像是阿拉丁神燈那樣,可能是光頭而頭頂上只有一戳毛,但金宇彬飾演的精靈,不僅帥到不行,還能給你三個願望,就是要去哪裡才能遇到這樣的精靈啊!

金宇彬、智秀新戲賣點5:《機智醫生生活》安恩真也有演

金宇彬與智秀合作的新韓劇,不僅主角讓人期待,連配角的選角也很用心。其中包含在《機智醫生生活》、《壞媽媽》有出色表現的安恩真也是演員名單中的一員,另外還有魯尚炫、高圭必、李珠煐等一眾年輕又有實力演員及韓劇綠葉熟面孔,相信已進入製作階段的奇幻愛情喜劇《All the Love You Wish For》未來一定很有看頭。

金宇彬、智秀新戲劇情大綱

奇幻愛情喜劇《All the Love You Wish For》中,金宇彬化身為一位在千年後甦醒的精靈Jinn,智秀則是他冷漠的新主人,兩人因為精靈實現其所提供的「3個願望」過程中發生衝突,通過充滿挑戰的魔幻考驗和過程中的心動時刻,編織出一段真摯又浪漫的奇幻愛情喜劇。

