2024年最新Netflix韓劇收視率Top6　低谷醫生、魅惑之人只排2、3

Netflix最近公布的收視率Top6韓劇讓追劇迷們目不轉睛！不論是《與惡魔有約》還是《歡迎回到三達里》，都給觀眾留下了很深刻的印象，而《淚之女王》更是迅速攀升人氣榜，這些韓劇各有千秋，精彩劇情讓人欲罷不能，快來加入追劇行列，看看哪幾部成為你的必追神級韓劇吧！



【圖輯】點圖放大看「2024年最新Netflix韓劇收視率Top6」👇👇👇

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2024Netflix韓劇收視率Top6.《殺人者的難堪》

《殺人者的難堪》在Netflix全球非英語排行榜上蟬聯冠軍，此劇透過「怡蕩」一角，展現從一名大學生轉變為自認正義的判官的心路歷程。這種角色的轉變及其帶來的道德掙扎，讓觀眾對於正義與道德的界線有了深刻的思考，並因敘事手法及深入角色心理描寫而受到熱烈討論，成為一部在多國備受喜愛的話題作。

2024Netflix韓劇收視率Top5.《歡迎回到三達里》

《歡迎回到三達里》以申惠善和池昌旭的絕佳化學反應為核心，展開一段溫暖的治愈愛情喜劇。劇情講述名攝影師趙三達在職業遇挫後返回故鄉，意外與初戀重逢的故事。這部劇以其真摯感人的劇情和深入人心的對白，贏得了觀眾的廣泛好評，最終收視率達到12.39%，成為週末迷你劇的收視冠軍。

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2024Netflix韓劇收視率Top4.《與惡魔有約》

《與惡魔有約》在Netflix全球排行榜取得亮眼成績，講述一個失去能力的惡魔與財閥繼承人展開的異種同居羅曼史。該劇以其奇幻浪漫元素和印象深刻的視覺效果贏得全球觀眾的喜愛，尤其是主角間的浪漫定格畫面，增添了宿命般的浪漫感。目前收視高達4.7%，在全球50個國家和地區排名前十。

2024Netflix韓劇收視率Top3.《魅惑之人》

《魅惑之人》描繪了一國之君李仁與企圖刺殺他的申世景之間錯綜複雜的愛情故事。該劇以其古裝設定與劇情高潮—兩人在進行刺殺前發現彼此的真心—深受觀眾喜愛，儘管初期收視起伏，仍然因轉折點明顯改善至6.7%。該劇以情感牽動人心，展現了角色間的深刻矛盾與情感掙扎。

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2024Netflix韓劇收視率Top2.《低谷醫生》

《低谷醫生》描繪了朴炯植和朴信惠飾演的兩位醫生在各自事業遇挫後的重逢與治愈之旅。從高中敵對到成為鄰居與戀人，他們的故事激勵了許多人。劇中的創意劇情，如直接吞咖啡粉的場景，極具話題性。該劇自首播以來，在Netflix和韓國電視台均取得了優異的收視表現，成為熱門話題。

2024Netflix韓劇收視率Top1.《淚之女王》

《淚之女王》由金秀賢和金智媛主演，講述一對夫妻由愛轉淡至分離的情感旅程。劇中，金秀賢飾演的白賢祐在得知妻子病重後，決心成為完美丈夫，劇情深刻展現了婚姻中的矛盾與愛的力量。這部劇的深情表演和情感轉折引起熱烈迴響，收視率節節高升，在韓國全國收視率，甚至超越《愛的迫降》的收視奪冠！

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