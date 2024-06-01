背著善宰跑結局｜獲封「韓劇黑馬」分析突圍3原因　更捧紅邊佑錫

韓劇《背著善宰跑》堪稱上半年大黑馬，5月28日大結局的收視率創下自身新高，播出期間連續8周拿下同時段第一，也是今年目前為止獲得20多歲女性觀眾最高收視率的一部戲。然而該劇沒有一線演員撐腰、沒有高預算大製作，看似平平無奇的愛情劇，究竟有什麼魅力？



該劇與眾不同之處是話題大於傳統收視率衡量標準，根據話題性分析網站「Good Data Corporation」公布的5月第4周排行榜顯示，《背著善宰跑》連續4周獲得話題性冠軍。原因在於劇情講述粉絲穿越時空拯救偶像，引發追星族共鳴；其次男女主角雙向救贖的奔赴，而非女追男的老套公式；最後是沒有不合理的愛恨情仇，而是傳達正向能量，劇中金句「一邊等雨停、一邊繼續活下去，也許有一天你會發現。活著也很好」，提升了通俗愛情劇的層次。

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男女主角邊佑錫、金惠奫5月28日也出席影廳的最終集觀看活動，邊佑錫出道多年終於迎來自己的作品，知名度大漲，月8日還要赴台舉辦見面會。他謙虛和現場觀眾打招呼，沒想到才一拿麥克風，情緒激動當場爆淚，一度無法再開口，台下粉絲安慰他直喊「不要哭」，而一旁邊金惠奫也輕撫他的手臂安慰。

邊佑錫調整好情緒說：「台下坐著和我一起拍戲的工作人員，拍攝到戲播完，前後總共10個月，真的非常感謝你們，我學到很多，非常開心。」隨後90度鞠躬，再次感謝工作人員共同形塑了「善宰」這個角色。

金惠奫則以劇中台詞「記憶不會消失，而是滲入靈魂」，表示希望這部戲能永遠留在大家的心中，成為一部終生難忘的作品。《背著善宰跑》在愛奇藝國際站獨家播出。

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