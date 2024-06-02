最燒錢韓劇排行榜《淚之女王》製作費400億排第三　冠軍花650億！

大家都知道一部戲劇從策劃、開拍、後製到播出，都是許多幕前、幕後的工作人員努力創造的成果，而過程中除了員工們的薪水外，場景、器材、服裝、美術等等都是需要經費支撐的。



韓劇更是動則就以百億韓元打造戲劇，因此不論是在質感、畫面的呈現上總是深得觀眾們心，那你知道在近期韓劇中「製作費最貴」的有哪幾部嗎？好奇的朋友們趕緊跟小編看下去吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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製作費最高韓劇排行：《紙房子：韓國篇》400億

翻拍自艾力克斯平納創作的西班牙同名電視劇《紙房子》，由劉智泰、全鐘瑞、朴海秀、李原種、金智勳、張允柱、李玹雨等人主演，講述南北韓結束戰爭，並決定攜手建立經濟共同體，但貧富差距依舊極端，而天才戰略家教授（劉智泰 飾）決定攜手八名有著不同個性、能力的劫匪們，對抗南北韓統一後的社會不公，並展開搶劫暨人質戰的過程。

劇分為一、二季的方式播出，第一季上架僅三天就累積3,374萬小時之觀看時數，空降全球非英語影集排行榜冠軍，並進入51個國家與市場的TOP 10排行榜，且獲得韓國、印尼、越南、馬來西亞和泰國冠軍，但該劇的評論可以說是好、壞參半，部分網友覺得韓版的劇情內容沒有新意，人物也不如原版刻劃的細膩，但另一部分的網友卻覺得「南北韓統一」的題材相當新鮮，加上融合韓國當地的元素相當有在地風格，緊湊的節奏相當適合沒看過原著的人欣賞，而該劇總製作費就斥資高達400億韓元打造，平均一集製作成本就要 33.3 億韓幣！

製作費最高韓劇排行：《不可殺：永生之靈》400億

韓國 tvN 斥資400億打造 的「千年之戀」！由李陣郁、權娜拉、李準、孔升妍等人主演的《不可殺：永生之靈》，近期也在台灣Netflix開始跟播了，故事主要講述600年前清除王朝殘黨任務的過程中，意外變成不老不死之身的男人端活（李陣郁 飾），與反覆經歷轉世仍有著前世記憶的女人閔相沄（權娜拉 飾）之間，充滿激烈、血光、莊重與復仇的故事。

奇幻驚悚劇情、絕美逼真如電影的高質感特效畫面瞬間就吸引了大眾目光外，首集更創下6.3%的好成績，並得到了觀眾們一片稱讚表示「根本是燒腦版鬼怪」，雖然劇情後續節奏稍嫌拖沓，但細緻的美術設計、華美的場景仍舊受到不少觀眾們好評，尤其時間線還在古代時的回憶畫面真的拍得很唯美，搭上配樂落下的琴聲，回憶遺憾又遙遠，更將凋零的美感完整體現給了鏡頭前的觀眾外，淒美的愛情故事更是打動了不少觀眾的心。

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製作費最高韓劇排行：《淚之女王》400億

由《來自星星的你》、《愛的迫降》的編劇朴智恩執筆，及《需要浪漫3》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》的金熙元導演共同執導的《淚之女王》劇情講述一對結婚三年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，不僅不斷的與婆家人摩擦，老婆更是在婚後對自己不理不睬，岌岌可危的婚姻卻在遇上某件事後開始發生轉變，在克服困境後兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事。

近期大家熱追的《淚之女王》自開播前就受到許多關注，加上找來金秀賢、金智媛這對演技與顏值雙雙在線的頂級組合主演，自然免不了大家一陣討論，隨著劇情逐步推進收視跟著水漲船高的同時，近期製作成本也被意外公開，其中金秀賢更被爆料接演《淚之女王》的單集片酬就要價8億韓元，佔總製作費近三分之一，消息震驚各界，但這消息也隨之被製作單位闢謠，表示金秀賢反而是為減輕製作負擔，自願降低片酬出演，以支持編劇朴智恩外，製作公司Studio Dragon更強調「與實際片酬差很多」，否認傳聞。

製作費最高韓劇排行：《Moving超異能族》650億

有著「現象級韓劇」之稱的《Moving超異能族》，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範等人主演，改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網路漫畫，講述從小就能飄浮空中的金奉皙（李正河 飾）為了不讓人發現自己的特殊能力，總是背著沉重的書包去上學。某天，他認識了轉學生張喜秀（高允貞 飾），兩人在互相交換祕密後，很快變成了好朋友，但他們也日漸發覺自己就讀的高中有些不尋常。學校裡，似乎有很多學生隱藏了自己的超能力，而他們的父母好像也有什麼不可告人的祕密。

《Moving超異能族》不僅擁有新穎的題材，演出陣容更是一絕，請到了多位演藝圈大前輩外，就連出演的新生代演員都話題度滿滿，加上戲劇內容結合了愛情、親情、友情、人性、成長等多項元素，內容相當飽滿的同時，對於人物的刻畫也相當細膩，且開播前就因高達650億韓元的高昂製作費而引發話題，而開播後也因出色的特效場景、CG後製而受觀眾們稱讚，據悉，《Moving超異能族》光是拍攝、CG後製部分就耗費長達一年的時間製作，且一般動作特效電影通常只會有2000多個特效鏡頭，但《Moving超異能族》卻有高達7540個特效鏡頭，數量是一般動作特效電影的三倍以上外，也可從中感受到導演、編劇、製作單位的用心程度！

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製作費最高韓劇排行：《京城怪物》700億

由朴敘俊、韓韶禧、魏嘏雋等人主演的《京城怪物》，由《金牌救援》鄭東允導演與《浪漫醫生金師傅》系列姜銀慶編劇合作打造，背景設定於1945年春天的「京城」，人類的慾望及貪婪衍生了許多怪物，也因此將京城籠罩在黑暗勢力下，一座神秘的「甕城醫院」、一名神秘企業家，同時身兼當舖老闆，以及一名偵探，一同探究他們如何為了生存而奮戰，齊心面對一種由人類貪婪所產生的怪物。

《京城怪物》憑藉著幕前幕後黃金的陣容，開播前就深受外界矚目，Netflix更是直接豪700億重本拍攝《京城怪物》一、二兩季，消息一出自然引起了外界對該劇的期待，而為了再現20世紀40年代的京城，建造了4500多坪規模的攝影棚外，更參考了20世紀40年代拍攝的照片，就為了帶給觀眾現實感，就連路燈、招牌、電線桿等全部以實際大小還原，可以說在美術陳設、造景上下了少功夫，但上線後劇情評價卻不如預期，許多觀眾認為劇情過於平淡無趣，情節老套且很容易就猜想到後續劇情發展外，也有不少觀眾認為朴敘俊、韓韶禧之間愛情戲不冷不熱缺少說服力，第一季的結局更是被狠批爛尾，評價相當慘烈，但也有不少網友出面緩頰，畢竟第二季尚未播出，現在下定論屬實過早，期待第二季能成功翻回一城！

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