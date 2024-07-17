反黑英雄劇評｜袁偉豪角色搶眼卻有1敗筆　劇情淩亂僅得豆瓣6.9分

TVB最新的反黑警匪題材劇《反黑英雄》於近期收官。這部劇主要講述了徐國賢（張振朗 飾）、關智軒（陳山聰 飾）等警察與陳祖耀（袁偉豪 飾）等黑社會分子鬥智鬥勇的故事。



五年前，一場金店劫案，劫匪陳祖耀槍殺了巡邏的警察樹哥（鄭啟泰 飾），也改變了同行幾名警察的人生。徐國賢成了臥底，關智軒繼續當警察，最終兩人聯手擊斃悍匪陳祖耀，維護了正義。

該劇自播出以來，憑藉港劇擅長的「暴力美學」在香港取得了不錯的收視成績。黑幫、臥底、復仇等讓人腎上腺素飆升的元素齊聚，令人仿佛看到了港劇當年的風光，但細品之下又總覺得缺了些勁道和火候，在內地市場反應略顯不足。

陳祖耀（袁偉豪 飾）。（《反黑英雄》劇照）

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「狠人」終究差一點

無論何種類型的作品，要想實現口碑與收視的雙豐收，成功的人物塑造至關重要，警匪劇也不例外，一如《狂飆》中的高啟強、《使徒行者》中的歡喜哥、《學警狙擊》中的laughing哥。



《反黑英雄》也有幾個可圈可點的人物，這也是它能夠取得收視佳績的原因之一。男主徐國賢自不必說，作為一名警方臥底，自帶主角光環，讓人很有代入感。

但該劇最耀眼奪目的角色當屬第一反派陳祖耀。他殺人不眨眼，但對妻子卻十分深情。為了給妻子復仇，他甚至不惜以命換命，這份深情讓陳祖耀這個角色變得有血有肉。

可惜的是，他與妻子的悲劇始於搶劫殺人的罪行，而不是源於命運的無奈與人性的掙扎。所以這個人物的深情從一開始就缺少令人共情的土壤，註定達不到高啟強那種複雜的藝術感染力。

另一個頗為出彩的人物是女毒梟林雪兒（姚子羚 飾），她是黑社會老大的女人，也是徐國賢曾經的戀人，這種與男主宿命般對立的設定十分帶感，再加上神秘且風情萬種的人物特性，以及時而單純、時而狠辣的反差感，使得林雪兒這個人物頗具魅力。

另一個頗為出彩的人物是女毒梟林雪兒（姚子羚 飾）。（《反黑英雄》劇照）

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但同樣令人遺憾的是，如此複雜的一個女毒梟，輕易地被陳祖耀勒死在天台之上，如此潦草的收尾同人物的命運一樣令人扼腕歎息。

相比之下，警察陣營的正面角色可用乏善可陳來形容，如關智軒、蘇國威（張頴康 飾）等角色雖然篇幅奇多，但因為過於用力，個個面目模糊，也弱化了主線敘事。

大場面與小情節

如果說人物是一部劇集的首腦，那劇情當是其筋骨。而《反黑英雄》劇情可以說是相當豐富，也有著不少大場面。一開篇就是接連幾場大戲，街頭警匪巷戰、工廠大樓追擊，視覺衝擊力巨大。

縱觀全劇，也不乏各種高能情節。比如陳祖耀與毒梟「西九王」無良兩大社團當街砍殺、警察阿威救被綁架的女兒險些被活埋、陳祖耀扔毒氣彈闖醫院劫走泰國同夥等等。

毒梟「西九王」由黃子恆飾演。（《反黑英雄》劇照）

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尤其是結尾徐國賢與關智軒共同對付大毒梟陳祖耀的場面，頗有大片質感。這樣密集而高品質的強情節、大場面，對於警匪動作類劇集來說，至少能算得上有誠意，也能夠給觀眾帶來感官視聽的刺激。

除了動作戲的大場面之外，這部劇在具體情節的刻畫上也非常細膩。

比如線人張東為保護家人自殺後，關智軒與他隔空對話。對話內容與現實細節一一對應，絲絲入扣；再如關智軒的女友探訪南美毒梟獅子王，被熱情接待，但她的報導卻使得獅子王的無辜妻小被殺，令人唏噓而頗具哲學意味。

關智軒（陳山聰 飾）。（《反黑英雄》劇照）

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一個讓我印象深刻的橋段是，徐國賢救下重傷的林雪兒，悉心照料，康復後對方失蹤，一轉頭林雪兒以社團老大的身份華麗轉身，與徐國賢在靈堂相見。

但可惜的是，每個細節拎出來都動人，拼合在一起，卻稍顯細碎而淩亂。究其原因，是該劇在劇情結構和節奏處理上存在不少問題。

本該精彩紛呈的臥底及反黑的劇情，由於篇幅有限，顯得十分倉促。同時，作為臥底的徐國賢幾乎沒遇到什麼致命危機，令人期待的昔日戰友的黑白對決，也被一筆帶過。詳略處置失衡，令本該精彩的地方顯得潦草，又令無關緊要的地方過於瑣碎拖遝，削弱了這部劇本該有的戲劇張力。

《反黑英雄》每個細節拎出來都動人，拼合在一起，卻稍顯細碎而淩亂，最後僅得豆瓣6.9分。（截圖）

港劇的「懸浮感」

作為一部警匪類劇集，嚴密的邏輯也必不可少。該劇大體故事邏輯成立，但具體情節中的邏輯漏洞卻相對較多。

比如徐國賢與上線隨時隨地接頭，從未遇到任何危機；幾個警察曾表示要照顧樹哥家人，卻對他的兒子不聞不問，致使他誤入歧途；再比如林雪兒被仇家扔下水，徐國賢趕到時，仇家早已散去多時，他卻能「大海撈針」般精准地救起沉於水底的林雪兒，並將之救活……

這些邏輯上的漏洞放以前的港劇裡不算什麼，但現在內地觀眾的追劇心態和視野變了。

從前的港劇對內地觀眾來講，像是一個遙遠而光怪陸離的世界，很少有人質疑為何香港街頭到處是毒販、劫案。

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當下絕大多數觀眾對大灣區早已沒有了這種未知感，也就再難接受港劇的「懸浮感」。

隨著時代的變化和審美需求的提升，劇作的真實感和代入感越發重要，警匪劇也不例外。歸根結底，劇集內容的真實感和符合真實邏輯的質感才是硬道理。

但總體來說，《反黑英雄》這部劇還是一部頗有亮點的TVB劇集，像是港劇的一抹落日餘暉，讓人既回味，又傷感。

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